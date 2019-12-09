ГЕРДА АНДЕРСЕНА ПРОТИВ ГРЕТЫ ТУНБЕРГ Сергей Лесков

2019-12-27 23:35 1431

Невежество, возведенное в добродетель, ныне ценится больше, чем способность познавать мир и жадно учиться на каждом жизненном шагу.

Одно издание за другим объявляют человеком года 16-летнюю шведку Грету Тунберг. Прежде самой известной девочкой из этих краев была Герда из «Снежной королевы», которая понимала язык животных и растений. Река, солнечный свет, ласточки, олени, ворон — спутники Герды Андерсена, которая уже по этой причине была носителем истинного экологического мышления. Грета Тунберг, так я думаю, оказалась бы на стороне Снежной королевы, символа безжалостной стихии, которая разрушает жизнь и холодно насаждает законы, ломающие природу человека.

Грета Тунберг и Герда Андерсена — антиподы по всем признакам. Грета — миллионерша, для нее реальные люди — мелкие букашки. Герда живет на чердаке и ради человека отправляется в рискованный поход, как Фритьоф Нансен. Грета Тунберг тоже путешествует, но в неге и комфорте, который обеспечивают ей богатые покровители. Но самое главное отличие Греты и Герды состоит в том, что у одной невежество возведено в добродетель, а другая обладает бесценной способностью познавать мир и жадно учиться на каждом жизненном шагу.

Всеобщее восхищение Гретой — это преклонение перед торжествующим дилетантом. Яркий символ эпохи, который может привести цивилизацию к трагедии. Армия дилетантов, улюлюкая и кривляясь, вытесняет экспертов из многих областей. Эксперты становятся маргиналами, кумиры социальных сетей формируют общественное мнение. Быстрый прогресс, когда объем накопленной информации возрастал в два раза каждые пять лет, привел к разрыву связей между поколениями и невозможности старшего поколения передать свой устаревший опыт потомкам. Цивилизация попала в волчью яму, которую вырыла собственноручно.

Эпоха научно-технического прогресса привела к тотальной грамотности и революции в средствах коммуникации. В итоге создается иллюзия того, что любое мнение является весомым и достойным внимания. Главное — не смысл, а дизайн и дискурс. Не глубина, а броский вид. Не последствия, а быстрая провокация и щекотание нервов. Грета Тунберг, сама того не сознавая, идеально освоила алгоритм успеха.

Так сложилось, что в традиционных культурах академический ум не считается достоинством женщины. Как заметил Михаил Жванецкий, умных женщин не бывает, бывают прелесть какие глупенькие и ужас какие дуры. Это счастье Михал Михалыча, что он не пересекся на жизненной тропе с Гретой. Потому что она являет собой новый тип женщины — и не прелесть, и не дура, но воинствующее невежество, которое в принципе отвергает научное знание и обращается к поверхностным эмоциям. Проповедь заблуждений? Неважно! Иных мнений быть не может. Я сказал — значит, я прав!

В истории радикальное юношество часто становилось слепым орудием в руках взрослых. В 1212 году был собран Крестовый поход детей, которым внушили мысль о том, что непорочным душам удастся вновь освободить Гроб Господень и исполнить то, что не удалось Ричарду Львиное Сердце и Фридриху Барбароссе. 30 тысяч детей со всей Европы шли в Иерусалим и молились, чтобы море перед ними расступилось. В Италии купцы посадили детей на корабли и продали в Африке в рабство мусульманам.

Для меня неразрешимым парадоксом экологии является то, почему эта дисциплина, по примеру генетики, кибернетики, социологии, психоанализа и теории относительности, не была объявлена в СССР буржуазной лженаукой. Ведь очевидно, что экологическое мышление — прямая антитеза марксизма. Маркс писал, что Второе начало термодинамики, с его запретом на вечный двигатель, — нелепость и подарок для попов. Энгельс вторил старшему товарищу и указывал, что производство энергии может быть неограниченным, хотя уже в ту эпоху это утверждение было полным обскурантизмом и противоречило научной парадигме.

Экология, с ее идеей устойчивого развития, враждебна марксизму, который декларирует неудержимость прогресса в случае правильных производственных отношений. Но по фанатичности и неумению слушать оппонентов, классики научного коммунизма мало отличаются от Греты Тунберг, а апломб самоучек мог бы поставить под сомнение все их теории.

Заклятым врагом экологии был народный академик Лысенко. Вот Грете досталось бы от дяди Трофима на орехи! Он привил бы шведской девочке единственно правильное мировоззрение: «В СССР люди не рождаются. В СССР рождаются организмы. Люди в СССР — воспитываются!» Да, советских людей от экологии должно было тошнить. Может быть, по этой причине из всех европейских стран хуже всего к экологической активистке Грете Тунберг отнеслись в России, где она стала всеобщим посмешищем.

Что касается девочек, которым неминуемо суждено превратиться в дам, то сегодня, в предновогоднюю пору каждый мужчина должен задаться вопросом: кто ему милее — Грета или Герда?

Источник фб