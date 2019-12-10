ОПЯТЬ ДВОЙКА? УЛЫБАЕМСЯ И МАШЕМ! Елена Скачко

2019-12-28 07:38 1242

Конец года. Лента пестрит итогами, достижениями и победами. Среди прочего мелькают и школьные табели.

И это здорово! Родители гордятся своими детками, почему бы не прокричать о своей радости на весь мир?! Думаю, оно того стоит.

Но за пределами ленты, поверьте, сидят не менее любящие, но растерянные родители, которые вздыхают и задают себе вопрос: "И что я сделал/а не так?"

Этим постом я хочу поддержать родителей, дети которых не хотят учиться. Или делают это в развалку. Или не делают вообще.

Нет, я не буду говорить, что учиться не надо. И что нужно забить на это нежелание и оценки. И что образование не имеет значения.

Я даже не буду анализировать сейчас, кто виноват и что делать (но обязательно проведу семинар на эту тему). Я просто поделюсь своим опытом. И выскажу мысль, что все-таки главное...

Первое, что нужно усвоить родителям неотличников: не хочет учиться не равно дурак. По разным причинам дети теряют мотивацию грызть гранит.

В три года и три месяца моя дочь бойко читала. В четыре с половиной я ее застала за странным (для меня) занятием: забравшись в кресло с ножками, она дотошно читала в энциклопедии статью о строении человеческого глаза. На собеседовании в школе психолог сказала, что это их будущая звезда. Редкая эрудиция и логика для ее возраста.

А три года спустя та же психолог хваталась за голову и звонила нашему папе, чтобы он пришел с работы и забрал дочь. Потому что она не хочет учится, не слишком жалует общие законы и вообще ведет себя провокационно.

И это правда. Не буду перечислять все наши "подвиги", но табель я показывать не буду. В какой-то момент я вообще перестала его забирать вовремя. А дочь перевела на индивидуальный график обучения (спасибо нашему директору за этот бесценный совет). И после тысячного диалога типа "Почему ты не делаешь уроки?"/ "А какой в этом смысл?" я поняла, что надо сделать паузу. Перестать истошно орать, уговаривать, бодаться. Нет, не пустить на самотек. Просто услышать ее и себя.

Сделала я это после того, как одна из череды психологов (спасибо огромное!) дала мне простой совет: "Твоя задача - не стать врагом дочери". Она порекомендовала сделать всё, чтобы сохранить отношения и не оттолкнуть ее от себя до вступления в возраст осознанности. Потому что оценки можно исправить в любом возрасте, а отношения - нет.

Я долго смирялась с мыслью, что даже худой мир лучше войны. Я общалась с другими родителями бунтарей. Я читала книги о том, как найти аргументы и мотивацию. Я спорила с родственниками, которые укоряли меня в бездействии. Я ломала свою гордыню.

Успокоилась ли я? Нет. Но я решила, что мы будем искать свой путь. И мы его ищем. Что-то получается, что-то нет.

Если вы, дорогие мои, понимаете, о чем я, то хочу вас поддержать: вы не одиноки. И ничего особенного в нашей с вами ситуации нет. Просто у каждого свой путь. И этот путь бывает очень разным.

Кто сказал, что образование нужно получать непременно в 17?

Кто сказал, что ВО - залог успеха?

Кто сказал, что достиженчество - гарантия счастья?

Хотите примеры?

А знаете ли вы, что у Стива Джобса и Марка Цукенберга нет высшего образования?

Что Галина Волчек и Никита Михалков заканчивали школу рабочей молодежи, потому что не тянули успеваемость в общей?

Что Джим Керри, Вупи Голберг и Деми Мур бросили школу для того, чтобы жить своей жизнью и кормить себя?

Что школу также не закончили (ради карьеры, правда) Николь Кидман, Лео ДиКаприо, Роберт де Ниро и вечный очкарик Гарри Поттер?

Что Кристиана Лубутена выгнали из четырех школ за неуспеваемость, потому что он сидел и тупо рисовал свои туфельки?

Что создатели известных брендов Генри Форд, Томас Липтон и Соитиро Хонда вообще были малообразованными по стандартным меркам, но при этом творили великие дела?

Этот список можно продолжать бесконечно.

Это было давно, а сейчас другие времена... И вообще это истории успеха, а сколько - неудач?

Это вы хотите мне сказать?

Отвечу.

Среди моих знакомых есть уже четыре ребенка из благополучных семей, которые бросили учебу и пошли работать. И, пока мамы заламывают руки и убиваются об стенку, они ищут себя. С переменным успехом, но находят. И я почему-то верю, что у них все будет хорошо.

И далеко не все сложится у тех, кто сегодня не приносит родителям никаких хлопот. Увы, это жизнь...

А еще среди моих знакомых есть несколько человек, у кого к 30-ти годам по четыре диплома. Но я бы ни за что не взяла их на работу. Не люблю поверхностность. Для меня четыре диплома за десять лет - это ни одного, простите.

В общем, всего лишь любите. Потому что каждый день ценен. Дети очень быстро растут. А детские обиды слишком живучие. И мы не вечные.

Просто перестаньте бояться.

Источник фб