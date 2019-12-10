В плену провел два года, надо жить Владимир Фомичев

2019-12-28 07:44 1350

Пишу в ночь, но про эту дату нельзя молчать. 27 декабря 2017 года можно действительно считать своим вторым днем рождения. Ночью 28 декабря автобусы приехали из Борисполя в Киев и началась новая свободная жизнь.

В этот день я бы хотел поговорить про течение времени в нашей жизни. Так получилось, что я отсидел у сепаратистов в плену (кто хочет может называть тюрьмой - на самом деле это одно и тоже) два года и после обмена прошло два года.

Два года в тюрьме это долгий срок. Время тянется долго, такое ощущение, что 10 дней ровны десятилетию. На свободе эти два года пролетели как один день. Такое ощущение, что я их даже не заметил.

В своей жизни я помню долгими первый класс школы, седьмой класс, первый курс университета и плен. В эти периоды в моей жизни происходило что-то новое и тяжелое, связанное с привыканием и сложностью внешней среды. А так время человека летит очень быстро

Время нашей жизни, время сил которые у нас есть, это небесконечно. Я помню себя в 20 казалось, что вся жизнь впереди. Мне 26 лет и до сих пор есть силы, кажется, что дальше будут многие годы жизни, можно потерпеть, подождать, от чего-то отказаться, не сделать.

На самом деле нельзя. Я часто стал общаться с людьми, которым уже за 40 или почти 40. Почти все говорят, что ждать нельзя, жить надо сейчас. Потому что зрелый возраст, старость, это все очень близко. До этого один день, в жизни человека все может поменяться в любой момент времени. А затем будет жалко. Будут мысли об утраченных годах и безысходность.

Точно так же было и в тюрьме, когда не раз было ощущение, что все закончилось, проиграно, дальше ничего не будет, только разложение и смерть, а очень хотелось бы пожить. Жалкие и неприятные ощущение.

Жить надо сейчас, ни прошлым, ни будущем, а настоящим. Это иногда тяжело принять, но это правда. Нужно заниматься, тем что тебе нравится, работать с умными и интересными людьми, пробовать создавать стоящий продукт.

А бояться нельзя. Надо жить.

Источник фб