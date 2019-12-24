Скандал з Гончаруком: хто та навіщо підставив прем’єр-міністра Вадим Трюхан

2020-01-16 09:22 1512

На свіжу голову, по факту навмисно роздутого вчора ввечері деякими зальотними «діячами» скандалу з метою заставити Прем’єр-міністра Гончарука піти у відставку або лягти під деяких олігархів я би от що зробив, якби був на місці Президента Володимира Зеленського.

1) Вийшов би на прес-конференцію разом з головою уряду і сказав би одне, - «нє даждьотєсь», надавши таким чином публічну підтримку уряду.

2) Попросив би, чи коректніше буде, - рекомендував би керівництву фракції «Слуги народу» виключити з фракції тих депутатів, які цим скандалом вже нанесли серйозної шкоди репутації всієї держави. Інакше там чим далі, тим більше буде анархії і бардака.

3) Доручив би СБУ, разом з УДО та ДБР, оперативно провести службове розслідування з метою встановлення замовника, організаторів і виконавців прослушки. Суспільству дали лиш верхівку айсбергу, а слухають всіх, все і вся. При цьому є підозри, ймовірно обгрунтовані, що це можуть бути навіть зовнішні сили.

Якщо ж Глава держави поведеться на цю висмоктану з пальця історію, або ж не продемонструє жорсткої реакції по відношенню до тих, хто її роздув, то він фактично спиляє гілку, на якій сам же і сидить.

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