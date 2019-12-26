Полный разбор принятого закона о среднем образовании Ирина Гаврилова

2020-01-17 09:49 1890

Его приняли во втором чтении и в целом 327 нардепов. И уже эта цифра вызывает вопросы. Раз (голосовала оппозиция типа "ЕС" или "Батькивщины" - значит есть нюансы. И они и правда есть.

Сразу же к самому интересному. Да, русский язык в школах теперь будет звучать реже. В начальной школе детей наряду с украинским будут обучать и на "языке меньшинства". Уже с 5 класса обучение детей на 80% будет на украинском языке. Эта норма в большей степени касается русского языка.

Относительно крымских татар и меньшинств, язык которых относится к языкам Евросоюза, языковые нормы прописаны реально щадящие по сравнению с русским. У крымских татар в этом плане никакой конкретики, сказано только, что заложено обучение на языке коренного народа наряду с основательным изучением украинского.

А представители меньшинств, языки которых принадлежат к языкам ЕС с 9 класса, - не менее 40% обучения на украинском, со старшей школы - не менее 60%. А в начальной школе обучение вообще на языке меньшинства.

В Минобразования говорят, что основными новшествами закона для учеников являются гарантии равного доступа к образованию. Документ гарантирует зачисление детей в начальную школу без конкурсов. Дети на длительном стационарном лечении получат защищенное законом право получать образование в медучреждениях.

Ещё новым законом меняется логика образовательного процесса, он будет состоять из нескольких циклов:

1-2 классы - адаптационно-игровой цикл начального образования;

3-4 классы - основной цикл начального образования;

5-6 классы - адаптационный цикл базового среднего образования;

7-9 классы - базовое предметное обучение;

10 класс - профильно-адаптационный цикл среднего образования;

11-12 классы - профильный цикл среднего образования.

Также меняется продолжительность уроков. Урок для первоклашек теперь не должен длиться больше 35 минут, 2-4 классы - до 40 минут.

Меняется и необходимое количество учеников для комплектации класса. Теперь достаточно 5 детей. 

Законом предусмотрена, помимо указанного, педагогическая интернатура, контракты для директоров и учителей на пенсии, ученическое самоуправление, возможности для создания настоящей старшей профильной школы, возможность для учащихся выбирать свою образовательную траекторию, финансовая автономия школ, больше возможностей для профессионального роста и увеличения зарплат учителей(с).

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