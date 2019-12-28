ПОЗЕЛЕНЕЙ ИЛИ УМРЕШЬ Янина Соколовская

2020-01-22 09:42 2754

Вот суть обоих законопроектов, которые должны полностью перекроить украинское информационное пространство, разделив журналистов на два сорта: своих и запрещенных к профессии.

Речь идет не только о СМИ, а обо всех медиа, то есть вольных блогеров законопроекты уничтожат тоже.

Печатные СМИ уйдут в самиздат, который также будет запрещен по закону, и за него будут сурово штрафовать вплоть до конфискации имущества. Также вводится маркирование определёнными знаками своих и чужих.

В общем, если бы Оруэлл мог до этого додуматься, его произведения были бы совершеннее. Есть обоснованное предположение, что Совет Европы и прочие организации, включая Венецианскую комиссию, назовут этот закон недемократическим, тоталитарным, несоответствующим Конституции, не имеющим права пребывать на просторах свободной Европы.

Есть также надежда, что украинские журналисты, разрозненные и конкурирующие, объединяться перед лицом к общей угрозы. Об этом – на пресс-конференции .