Давос-2020: разъяснения Олег Устенко

2020-01-24 09:16 1377

1. Любой инвестор всегда имеет возможность выбора. У него есть деньги, и он выбирает место инвестиции исходя из соотношения двух основных параметров – уровня прибыльности инвестиции и уровня риска.

2. Зеленский более, чем четко артикулирует идею, что у нас есть достаточно много интересных инвестиционных проектов, которые дают доходность гораздо выше, чем та, которую можно получить в других странах. И, параллельно, четко сигнализирует, что риск на работу в Украине активно снижается. Пример тому, возможная доходность, которую Украина может получить при размещение своих долговых расписок на международном рынке заимствования капитала. Судя по всему, она будет не более 5% годовых. Это означает, что в восприятии кредиторов уровень риска на работу в Украине по сравнению с январем 2019 года снизился в 2 раза. Это более, чем мощный сигнал для «толстосумов».

3. В Давосе упор делается не на кредиторов, а на инвесторов. Тех, кто приносит так называемые прямые инвестиции. За них конкуренция колоссальная. Вот почему предлагается ввести механизм investment nanny. Предположительно, это выражение может показаться странным в дословном переводе – поэтому смело для внутреннего использования пользуйтесь словосочетанием «менеджер по инвестиционной поддержке». Для тех, кто говорит на английском – это абсолютно логичный ответ на вопрос крупных инвесторов, который звучит здесь в Украине так “who is going to take care of me if/when I decide to invest” ответ президента “you will have an investment nanny” более, чем кстати. И очевидно, не лишен юмора. Разумеется, больше пояснений может дать премьер, но речь идет о подписании специальных соглашений с теми, кто решается проинвестировать 100 млн долларов и больше в нашу экономику. Вероятно, что такого рода объемы инвестиций будут требовать, как минимум, дополнительных условий по инфраструктуре и т.д.

4. Президент послал четкий сигнал о том, что Украина меняется и становится более эффективной экономикой. Налоговые льготы, при участии в приватизации на сумму, превышающую 10 млн. долларов относятся как к украинским, так и иностранным инвесторам. Поэтому никакого искривления конкуренции не существует. Не ищите «зраду» там, где ее нет.

Источник ФБ