Китайський вірус невдовзі дістанется України - що треба робити вже зараз Вадим Трюхан

2020-01-24 14:54 2214

Слухаю на всіх каналах аларми з приводу епідемії в Китаї, яка набирає обертів, і от що думаю.

Перше. Насправді це не жарти. Ситуація в рази загрозливіша у порівнянні з тим, що ми мали у 2008 році у зв'язку з свинячим грипом. Тоді хоча б ліки були - таміфлю. А зараз немає чим лікувати, бо не винайшли ще антивірус.

Друге. Епідемія розповзеться світами протягом лічених днів. Жодні карантини чи контролі її не зупинять. В Україні перші випадки захворювань скоріш за все матимемо вже на наступному тижні.

Тратє. Українська держава абсолютно не готова до протидії епідемії. Не зроблено нічого для того, щоб підготуватися.

Що треба робити? На мою думку, хоча і не глибоко розбираюсь в питаннях охорони здоров'я, слід невідкладно вжити наступних заходів:

1) Провести засідання РНБО, під час якого затвердити комплекс заходів з протидії епідемії.

2) Направити українських епідеміологів в Китай для вивчення ситуації на місці.

3) Створити Штаб оперативного реагування на чолі з Міністром охорони здоров'я. Його відділення мають працювати в усіх обласних і районних центрах України.

4) Підготувати просту і зрозумілу методичку для населення і розігнати її всіма доступними засобами зв'язку, в тому числі соцмережами.

Найнебезпечніше те, що у громадян України немає жодної інформації про те, як виявити цю хворобу, і що робити у разі, якщо є її симптоми.

Діяти треба невідкладно, вже сьогодні. Бо завтра-післязавтра може бути вже пізно.