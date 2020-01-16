ПРИКАЗАНО БОЯТЬСЯ: ВИРУСА НЕТ, ВОПРОСЫ ЕСТЬ Янина Соколовская

2020-01-28 13:20 4455

Жестко нагнетается страх китайского вируса, умышленно провоцируемая паника. При этом нет ответа, заражаются ли этим вирусом европеоиды.

Все заболевшие и погибшие от него - азиаты. Далее важен второй момент: если европеоиды могут им заразится, то это вирус природный. Если нет, то выведенный искусственно и действующий против одной этнической группы, расы. 

Это особенно существенно, учитывая существовашие в городе Ухань, ставшем эпицентром распространения вируса, лаборатории, занимающейся специфическими биологическими разработками.

Такие вопросы озвучивают вирусологи, но почему их не оглашают украинские власти? Удобна паника сродни той, что раздула во время своего премьерства Тимошенко на фоне свиного гриппа?

И в этом контексте усиление темы нового вируса без всяких объяснений - это запугивание граждан и дорога к воровству бюджетных средств, а также - к необоснованному повышению доверия к власти как к матери-спасительнице.

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