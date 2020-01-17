Про візит Держсекретаря Помпео до України Вадим Трюхан

2020-01-30 11:52 1161

Ще ніколи раніше візит до України одного з ключових високопосадовців в американській ієрархії, яким є Державний секретар США, не проходив на аж наскільки несприятливому фоні.

І справа не лише у його власних емоційних висловлюваннях у розмові з репортеркою Мері Луїз Келлі щодо України. І навіть абсолютно зневажливе меркантильне ставлення Президента Трампа до України і особисто Президента Зеленського - це не головний фактор.

Є дві більш важливі проблеми:

Перша. Наразі у Вашингтоні відсутнє бачення стратегії відносин з Україною та РФ бодай у коротко- чи середньостроковій перспективах. Керівництво США реагує пост-фактум на дії Кремля і неохоче, із затримками, надає підтримку Києву, і то в доволі обмежених обсягах. Проте бачення перспектив розвитку відносин з Україною, а особливо шляхів обмеження агресивних дій Росії по відношення до її сусідів, інших країн, і навіть самих США, наразі не проглядається.

Друге. У відносинах між Україною і США зникла щирість. Починаючи з помилкової ставки на одну зі сторін під час останніх президентських виборів, яку необачливо зробив тодішній Президент Порошенко і закінчуючи останніми публічними заявами і коментарями нинішніх діючих і відставних українських політиків на тему Бурісми і сім’ї Байденів, маємо період ерозії довіри і відповідно повної втрати щирості на всіх рівнях.

А крім того, все це відбувається на фоні серйозних проблем у відносинах США з їхніми європейськими партнерами. Україні фактично доводиться лавіювати між європейцями і американцями. При цьому таке лавіювання жодних дивідендів Україні не приносить. Навпаки, воно свідчить про все більшу втрату міжнародної суб’єктності Києвом.

Чи вдасться під час візиту Майка Помпео Президенту Зеленському і його обмежено профпридатній команді переламати ситуацію на користь України? Навряд чи.

Заяви про підтримку, занепокоєння, необхідність відновлення територіальної цілісності тощо прозвучать. Проте, окрім заяв, навряд чи Україна отримає якісь практичні результати від цього давно очікуваного і двічі вже відкладеного візиту Державного секретаря Майка Помпео.

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