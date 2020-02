Оскар: прикро за Україну Олесь Доній

2020-02-11 08:28 459

Українка Олена Андреїчева отримала Оскар як продюсерка короткометражного документального фільму.

Чудова новина? Чудова новина. От заходжу на її сайт і читаю ж перше речення : "I am a Kiev-born British filmmaker and journalist working in TV documentary production and development since 2006."

Тобто, "я, народжена в Києві, британська кінорежисерка і журналістка, яка працює у виробництві ТБ-документалістиці та її розвитку з 2006 р."

Те, що "Київ" написаний ще в радянській транскрипції, а не в сучасній-це , припустимо, вона згодом змінить, я тенденція дійде і до британських островів.

Та усвідомлює вона себе вже "британською кінорежисеркою". Як британська кінорежисерка українка Олена і виграла Оскар.

Проблема в тому, що черговий раз, для того,щоб досягти світового успіху, українка спочатку має емігрувати...

Тому ,звісно,радісно за українку Олену та її успіх.

Та прикро за Українську державу,з якої мали і мають емігрувати для успіху.

Джерело фб