ЯК РЯБОШАПКА ПОСЛУГИ ВІД ПРОКУРАТУРИ ПРЕЗЕНТУВАВ Олена Мельник

2020-02-11 08:47 324

Раніше це називалося звітом Генерального прокурора України перед народними обранцями профільного Комітету ВРУ.

5 лютого 2020 року очільник Офісу генпрокурора Руслан Рябошапка влаштував Комітету Дениса Монастирського «презентацію» зі слайдами. Щодо основних напрямків подальшої реформи кримінальної юстиції загалом. Та органів прокуратури зокрема.

- За останні місяці зроблена унікальна робота, результатом якої стали структурні та якісні зміни в органах прокуратури, - заявив Рябошапка.

Генпрокурор доповів Комітету з питань правоохоронної діяльності, що з моменту прийняття нової редакції Закону України «Про прокуратуру» вдалося провести переатестацію в Генпрокуратурі, і з 2 січня 2020 року розпочав роботу Офіс Генерального прокурора.

«До вересня цього року буде проведена атестація прокурорів на всіх рівнях. І, можливо, за рік, а не за два, як планувалося, ми впораємося із реформою прокуратури, яку ми декларували у вересні минулого року», - цитує слова Рябошапки пресслужба відомства.

Керівник ОГП планує закінчити добір "протягом березня, після чого успішні кандидати матимуть можливість пройти стажування і з травня почати роботу в Офісі Генерального прокурора".

Рябошапка також підкреслив, що у команді Офісу чекають людей "не з системи", професійних та чесних юристів, нові обличчя, які прагнуть зробити власний внесок у якісне перетворення органів кримінальної юстиції.

В ОГП твердять, що «процес добору кандидатів є аналогічним до атестації прокурорів Генеральної прокуратури України для переходу в Офіс Генерального прокурора. Він включає тест на знання законодавства, тестування на загальні здібності і співбесіду (виконання практичного завдання та перевірку на доброчесність)».

Пропоную самотужки оцінити якість картинок від ОГП.

Для не утаємничених у тему прокурорської реформи нагадаю блискавичний аналіз від Олексія Баганця: ПРО ЩО СВІДЧАТЬ «ЗМІНИ» В ПРОКУРАТУРІ І ДО ЧОГО ВОНИ ПРИВЕДУТЬ?!

- Як Ви думаєте, чи покращаться результати діяльності правоохоронних органів у 2019 році і в послідуючих роках в результаті повного паралічу в діяльності органів прокуратури від такого, вибачте, "реформування", враховуючи, що тільки на початок 2018 року не було прийнято жодного процесуального рішення (про закінчення, зупинення чи закриття) у 1 040 177 кримінальних провадженнях, а вже на кінець минулого року ця кількість зросла і становила вже 1 045 748 кримінальних проваджень!? І це при тому, що в результаті позбавлення у 2014 році прокурорів функції нагляду за додержанням правоохоронними органами вимог законів. в тому числі і за повнотою і об’єктивністю реєстрації злочинів, органи досудового розслідування, особливо Національної поліції, протягом останніх двох-трьох років масово ухиляються від належного обліку вчинених злочинів, чим штучно занижують їх кількість, що також свідчить про те, що навіть офіційно статистична звітність не відображає реальний стан злочинності в державі, - написав екскуратор Головного слідчого управління ГПУ, заслужений юрист України Олексій Баганець торік у відкритому листі до Президента України Володимира Зеленського.

У відповідь заступник начальника відділу одного з підрозділів ОПУ поінформував відомого правника, що його звернення «передано до інформаційно-аналітичного відділу для вивчення і використання в роботі, а копію направлено в Генеральну прокуратуру».

А далі - повна тиша… Аж до 5 лютого 2020 року.