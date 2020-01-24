Соцсети вредят или как жертвовать интересами других ради своего здоровья Илья Переседов

2020-02-13 08:51 513

Закончился мой годовой проект по спасению себя от ожирения. В минусе — 50 килограмм жира. В плюсе — совершенно новое по качеству тело.

Было — 152 килограмма. Стало — 102 (из них, как говорят специалисты, где-то 6 кг — обвисшая кожа). Было — отдышка, гипертония, головные боли, боли в суставах, постоянная слабость и невроз. Стало — здоровый сон, никаких головных болей, силы пробежать полумарафон (что я планирую доказать всем уже в мае).

Кожа висит в зоне живота, на спине над поясом, немного на бёдрах и на ягодицах. Делать с ней пока ничего не планирую: продолжу тренировки на увеличение мышечной массы и массаж. Если за год не уйдёт, наверное, лягу на операцию.

Какие выводы я сделал из этой истории. Постараюсь перечислить кратко самое главное:

1. Ожирение — это очень серьёзно. Надеяться избавиться от ожирения легко и непринуждённо, без отрыва от привычной жизни, так же нелепо, как надеяться излечиться от рака гомеопатией. Ожирение — чума XXI века. Сегодня от ожирения в мире умирает больше людей, чем от голода. А если добавить сюда диабет и болезни сердца, которые оно провоцирует, окажется, вообще, что в зоне риска каждый второй. Думать, что вся эта многомиллионная армия жертв — слабохарактерные дурачки, а я один щас возьму и за три минуты взломаю свои пищевые привычки и физиологию тела — наивно и глупо.

2. Чтобы похудеть, нужно поумнеть. Речь идёт не об уровне IQ, а о том, чтобы научиться применять свой собственный ум себе на пользу. Очень часто мы готовы придумывать сложные стратегии на работе, а к себе и тому, что творится внутри нас, относимся по остаточному принципу, как придётся. Мол, это естественно и само пройдёт. Но очень многое из того, что творится внутри нас — неестественно и неслучайно. Надо потратить много внимания и аналитических усилий, чтобы понять, что именно тебе вредит и где протечка, через которую из тебя уходит жизнь.

3. Наука рулит. Следующий тезис будет, казалось бы, противоречить прошлому. Но я уверен, на 80% мне удалось похудеть так быстро, так сильно и без последствий (а я не валяюсь без сил от голода, а, наоборот, скачу по горам гордым сайгаком) — это безусловная вера в академическую науку. Никакого колдовства с эндокринной системой, никаких таблеток и биодобавок, никаких чаёв и супер-продуктов с пророщенными зёрнами. Сбалансированное питание, как из советской столовой. Регулярные физические нагрузки из арсенала общей физической подготовки (в первую очередь, ходьба и бег на эллипсе). Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. Но в этом как раз и сложность — отречься от иллюзии собственной уникальности и отнестись к себе как к биологическому элементу эволюционной цепочки. Чтобы начать рационально менять среду своего обитания, забив на привычки, амбиции и самомнение.

4. Похудеть — муторно и долго. Потеря веса — глобальный проект. Особенно, если хочется потерять больше 15 килограмм. Так что надо закладываться на то, что это будет постоянно занимать твоё внимание, каждый день отнимать время и растянется на несколько лет. Всё остальное — чушь для идиотов. Я бы сравнил этот процесс с постройкой дома. В конце концов, тело — это дом для нашей личности, в котором ей придётся жить десятилетиями (хотелось бы). Никто из моих знакомых, кто строил дом или делал ремонт в большой квартире, не укладывался с проектом, строительством и доделками в два года. Но эти же люди периодически хотят как-нибудь незаметно и быстро похудеть. Понятно, что в слова «построил дом» можно закладывать разные значения: кому-то представительские хоромы достаются по наследству и в них достаточно обновить обои, кто-то покупает типовой проект, кто-то с нуля по кирпичику возводит усадьбу, начиная с покупки земли. «Похудел» можно сказать про человека, который скинул 5, 15 и 50 килограмм. Но ясно, что эти «похудел» будут разными. И как невозможно понять масштабы усилий при строительстве родового гнезда, если ты в своей жизни только лишь красил забор из сайдинга, точно так же нельзя сравнивать масштабную потерю веса с нормализацией собственных размеров в пределах 7-10 кг в ранней юности. Хочешь сбросить много — относись к этому как к мега важной покупке или очень крупной инвестиции.

5. Надо жертвовать интересами других ради своего здоровья. Опять-таки, если какой-нибудь Вася строит около Москвы большой дом — экономит из-за этого на подарках друзьям, часто ездит на стройку, пропуская семейные праздники, не следит за сериалами и новостями — общество легко готово ему это простить. Человек дело делает. Но если Вася решил значительно похудеть и из-за этого начал пренебрегать дружескими застольями, походами в гости вместо тренировок и праздным досугом ради научных лекций о здоровье, окружающие тут же начинают шипеть, что он поехал кукухой и не уважает друзей. Так вот, окружающих и родных в такие минуты надо смело слать нахер. К этому очень мотивирует изучение стоимости лечения сердечных заболеваний и болезней суставов после 45 лет. А также понимание, сколько времени уйдёт на такое лечение. И какую помощь реально обеспечат тебе твои эти близкие, когда ты будешь валяться кулём на больничной койке. В общем, здоровый эгоизм — наше всё.

6. Похудеть — это дорого. Самая большая несправедливость лишнего веса — сначала ты тратишь кучу денег на вкусную еду, а потом столько же — чтобы избавиться от последствий её влияния на твой организм. Я всё старался делать сам и особо не тратился на тренеров, консультантов по питанию и разное другое сопровождение. И всё равно: анализы, оздоровительные поездки, литература (хорошая научная книжка стоит обычно где-то от 1500 рублей), массаж — всё это обходится в копеечку. Надо заставлять и приучать себя за это платить. Для меня это было сложно, так как интуитивно мне кажется всегда, что если я — хороший человек, то и любые хорошие вещи должны происходить со мной сами собой бесплатно. Но нет: здоровье прежде других трат.

7. Главная проблема — в твоих мозгах. Есть хороший анекдот про психологов. «Один психолог спрашивает другого: — Хочешь услышать анекдот про психологов? — Хочу. — А почему?» Главная проблема ожирения — твои желания и пищевые привычки. И если не разобраться, почему они такие, какие есть, и как ими управлять, никакая физкультура тебе не поможет. Таблетки, убивающие аппетит, уколы, сахарозаменители и прочая хрень — не панацея. Ум адаптируется к любым ограничениям. И если его не переубедить, он всегда найдёт лазейку, как получить желаемое.

8. Спасать себя придётся самостоятельно: медики-тренеры-психологи не помогут. Человек — существо многосоставное. Как минимум, в нём есть физическое измерение (наше тело — это механизм, который тратит энергию), биохимическое (мы — химические лаборатории, которые перерабатывают в энергию вещества, которые потребляют) и психологическое (мы — заложники своих инстинктов, а ещё детских привычек, а ещё самомнения и разных общественных ритуалов). И тут начинается игра, описанная Райкиным в миниатюре про плохо сшитый костюм: один идеально пришивал к нему рукав, другой — пуговицы, а почему костюм получился кривой, выяснить совершенно невозможно. Так же и со здоровьем: медик может сказать, почему тебе сейчас плохо и снять симптомы таблеткой. Диетолог — написать перечень элементов, которые ты должен съесть, чтобы похудеть. Тренер обеспечит физической нагрузкой, которая увеличит трату калорий. Психолог — расспросит о твоём детстве. Но почему при этом у тебя всё идёт вразнобой и вес не снижается и даже растёт, никто из них точно не скажет. Виноватым всё равно окажешься ты, потому что слабый, глупый и бесхарактерный. Чтобы этого не произошло, надо понять, что целью работы каждого такого специалиста является вовсе не спасение твоей жизни, а заработок на ваших встречах. Необходимо взять процесс похудания в свои руки (а вместе с этим — ответственность за результат), рулить всем самостоятельно и к специалистам обращаться только с конкретными вопросами и чёткими ожиданиями от их работы. Вот тогда будет дело.

9. Мало потерять вес, надо потом его ещё как-то удержать. Удастся мне это или нет, кстати, пока не известно. Но я решил для себя, что больше шансов его удержать, если получится изменить образ жизни. Заставить своё новое тело работать по-новому. Это для меня — задача номер один на следующий год.

10. Соцсети вредят. Я не пытался сделать из своего похудания реалити-шоу. Начал писать здесь об этом, только когда потерял первые 30 кг. И, надо заметить, что такая публичность скорее отвлекает, чем даёт мотивацию двигаться дальше. Мне очень помогло ведение дневника в закрытом формате. Возможно, я решу опубликовать какие-то его части, как только до меня наконец дойдёт, что этот год, насыщенный для меня такими яркими событиями и переживаниями, подошёл к концу. И окончился моей полной и безоговорочной победой.

Источник фб