ИНФЛЯЦИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ Сергей Носенко

2020-02-14 08:21 918

Кому-то может показаться: как здорово, цены не растут!

Нацбанк может даже рапортовать об этом как об огромном успехе. Однако, в условиях почти нерастущей экономики, падающего производства и недоступного кредита это очень-очень плохой признак.

Элементарный закон спроса и предложения показывает что цены не растут в условиях отсутствия спроса. Другими словами: у города в Украине просто закончились деньги, потребительские рынки разрушены, а отсутствие спроса на товары ведет к разрушению компаний и экономики.

Судорожные попытки снизить учетную ставку ничего не дадут без «раскручивания гаек». Сейчас монетаристы по совету «друзей» из МВФ так их закрутили, что похоже задушили все и всех вокруг.

Никакие размещения облигаций ничего не дадут, поскольку, внимание! Бюджет правительства не имеет никакого отношения к финансам компаний и потребителей. Без радикальной смены экономического курса мы рискуем стать второсортным сырьевым рынком.

 

Источник фб

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