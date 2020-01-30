Кому-то может показаться: как здорово, цены не растут!
Нацбанк может даже рапортовать об этом как об огромном успехе. Однако, в условиях почти нерастущей экономики, падающего производства и недоступного кредита это очень-очень плохой признак.
Элементарный закон спроса и предложения показывает что цены не растут в условиях отсутствия спроса. Другими словами: у города в Украине просто закончились деньги, потребительские рынки разрушены, а отсутствие спроса на товары ведет к разрушению компаний и экономики.
Судорожные попытки снизить учетную ставку ничего не дадут без «раскручивания гаек». Сейчас монетаристы по совету «друзей» из МВФ так их закрутили, что похоже задушили все и всех вокруг.
Никакие размещения облигаций ничего не дадут, поскольку, внимание! Бюджет правительства не имеет никакого отношения к финансам компаний и потребителей. Без радикальной смены экономического курса мы рискуем стать второсортным сырьевым рынком.
Источник фб