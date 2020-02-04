Испытание, которое выдерживают далеко не все Аннабелла Морина

2020-02-17 08:02 1026

Верите ли вы так в любовь, как в неё не верю я?

Любовь, она ведь что с людьми делает? Вы проникаете друг в друга (и я не о сексе, ну, или хотя бы не только). Ваши души накладываются, создают общее поле, которое может стать ребёнком, идеей, делом, новой жизнью. А может и не стать.

Когда вы рвете отношения, то с каждым остаётся часть общего, а внутри неё - тот другой человек. Вы никогда уже не сможете стать прежним. Тем, кем вы были до того, как полюбить иной мир в его лице.

Любовь - страшное испытание, которое выдерживают далеко не все смельчаки. Знаете, с каждым годом я всё больше склоняюсь к мысли, что Господь по мудрости своей дал людям свойство чаще влюбляться в юном возрасте, когда раны заростают, простите, как на собаке, да ещё под старость, когда маразм скрашивает страдания. Впрочем, нет. В зрелом возрасте мы тоже влюбляемся, однако более успешно боремся с чувствами. Поэтому мы пьём, проходим тренинги и сеансы. Поэтому мы ездим по миру, работаем, пишем стихи, молимся, боремся, достигаем, ешкин кот, просветления. Поэтому мы сублимируем миллионом разных способов, только бы не признаться самому себе, как чертовски сильно хочется войти в мир другого человека и родить новый.

Вселенная рождается с болью. Она - это миллионы наших с вами отдельных миров, которые проникают друг в друга, создают новое, разделяются, вновь проникают, вновь создают. Любовь - это единственно возможный механизм для разрушения цельности мира и способности принять, а не отвергнуть чужое. Нормальные состояния любви - это разрушение и созидание одновременно.

Поэтому я не верю в любовь. Мы слишком давно и слишком хорошо знакомы с этой дамой, чтобы верить друг в друга и остаться в живых.

Источник фб