Укрспирт реформували- реформували та невиреформували Владимир Цибулько

2020-02-17 10:35 1863

Ще у жовтні 2019 року , під час робочої поїздки до Тернопільської області, Зеленський заявив, що 55% виробництва спирту в Україні перебувають у тіні, а спиртові заводи в Україні більше 10-ти років контролюють кримінальні угрупування.

Правда вже не звучало:"-Баканов, розберися з тими чортами!",але Зеленський наполягав, що уряд «не буде миритися з існуванням тіньового ринку спирту і сумісно працює над його ліквідацією».

Минув час і вже у лютому 2020 року журналісти почали розкривати інформацію про подальше існування тіньового ринку спирту та відбудову нового «схематозу». Sic! Нового! схематозу!!!!

Так, журналіст Олександр Шевченко у своєї статті «Реванш спиртової мафії» наводить прізвища відомих бізнесменів та чиновників різного калібру, котрі, спираючись на кримінальні угрупування у спиртовій галузі, відбудовують нову структуру з тіньового виробництва спирту та горілки.

У якості бази тіньового виробництва спирту знову використовують ДП "Укрспирт"та спиртові заводи Концерну "Укрспирт",а у якості податкового «даху» залучили департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПС України.

Для здійснення фактичних дій з тіньового виробництва спирту та його прикриттю у державних структурах, організатор цієї схеми, на думку журналіста Євген Черняк, розставляє своїх людей. Памятаємо, як Черняк потерпав від Януковича, і що- від кого потерпаєш, тому й уподібнюєшся?

Є дані,що тим же ДП "Укрспирт " фактично керує людина, котра взагалі не працює на посаді в державному підприємстві - Ігор Стрілець (працівник Черняка), і котра вирішує які цехи ДП "Укрспирт" і державні підприємства Концерну "Укрспирт" будуть працювати і скільки не облікованого спирту їм дозволено виробити, а на ключові посади начальників управлінь та відділів в ДП Укрспирт призначені, за інформацією журналіста, люди, що мають відношення до кримінальних угрупувань!

Аналогічна ситуація відбувається і у податковій. У грудні 2019 року на посаду директора департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПС України призначено Романа Гнатюка. При цьому, його призначення в ДПС відбулось без проведення конкурсу, а переводом з посади завідуючого сектором Міністерства фінансів, куди він потрапив в жовтні 2019 року, з посади начальника відділу податкової міліції офісу крупних платників податків ДФС України. Стрімкий кар‘єрний злет.

До того ж, у засобах масової інформації подається інформацію про те, що матеріальний стан Гнатюка Романа та його спосіб життя не відповідають рівню його доходів. Про це свідчать факти навчання дитини в елітній школі, вартістю навчання 180 000 грн. на рік, придбання квартири в Києві, земельних ділянок, та інше.

Отже питання до прем'єра Гончарука, міністрів Милованова і Маркарової:

-існування в ДП Укрспирт, та на держаних підприємствах Концерну Укрспирт тіньового виробництва спирту, прикриття такоЇ діяльності з боку директора департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПС України Романа Гнатюка, чи є такий факт і чи потребує це вашого управлінського реагування?;

- щодо достатності та ефективності контролю за діяльністю ДП "Укрспирт"та державним спиртовими заводами Концерну "Укрспирт" з боку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, щодо недопущення тіньового виробництва спирту?

- щодо кадрових призначень з листопада 2019 року в ДП "Укрспирт", дотримання вимог законодавства України при цих призначеннях, можливої належності призначених в ДП Укрспирт працівників до кримінальних угрупувань?;

- щодо кадрових призначень в департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПС України, дотримання вимог законодавства України при цих призначеннях?

Вже ніби розворушені всі кубла, таж Укрзалізниця і НАК Нафтогаз стають все далі прозорішими і ефективнішими, але спиртовики стоять неприступною фортецею. Коли нарешті почнуться реальні реформи? Адже цей неприступний клановий клондайк формує образ країни перед реальними інвесторами.