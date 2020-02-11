Китайский коронавирус и украинская эпидемия глупости. Что опаснее? Ольга Голубовская

2020-02-20 07:19 756

Сегодняшняя ситуация по возвращению наших ЗДОРОВЫХ граждан в нашу НЕЗДОРОВУЮ страну ярко показала только одно - все то, что имеет прямое отношение к национальной безопасности страны, в т.ч. ее биобезопасности, должно иметь чёткую вертикаль (никакой децентрализации) и прямое подчинение президенту. По крайней мере, на тот период, который необходим для восстановления утраченных функций.

Те, кто считает, что людей не надо возвращать, должны понимать следующее:

1. Карантин - это режимно-ограничительное мероприятие в системе противоэпидемической защиты населения, предусматривающее полную изоляцию контактных лиц, обеспечиваемую вооруженной охраной. При этом конституционные права граждан в плане их свобод резко ограничиваются.

2. Т.о. длительное время люди находятся под постоянным прессингом запретительных и ограничительных мер, включая запреты выходить на улицы, общаться с близкими, покупать самостоятельно еду и т.д.

3. Постоянное нахождение в замкнутых пространствах на фоне бремени этих ограничительных мер формирует в обществе очаги социально-психологической напряженности - люди становятся подвержены панике, совершают неадекватные поступки, включая нанесение себе вреда или подвергая себя смертельной опасности.

4. В современном мире каждый из нас в любое время может очутиться в подобной ситуации. Запомните - мы находимся на пороге серьезных вызовов. И лично мне не хотелось бы быть покинутой нашим государством.

Те, кто боится завоза в страну вируса, должны знать, что:

1. Достаточно четко отработаны мероприятия по изоляции прибывших наших соотечественников и санитарной защите территории. Как ни странно, пришлось воспользоваться знаниями «динозавров» и всяких там «совков». Поэтому я - спокойна. На сколько это возможно.

2. Гораздо большую опасность и вред для страны, чем наши сограждане из Китая, представляют собой так называемые государственные деятели, которые не только ликвидировали противоэпидемическую службу, но и перестали готовить эпидемиологов в медицинских ВУЗах, чем совершили, на мой взгляд, диверсию против Украины. Эти же деятели подготовили почву для уничтожения инфекционных стационаров. Слава Богу, не успели.

3. Также гораздо большую опасность сейчас для нас представляет эпидемия глупости, заключающаяся в нагнетании страстей, выдумыванием всяких небылиц, рытьём окопов и запаливанием шин дабы не допустить своих здоровых соотечественников на обсервацию.

Хочу добавить, что весь мед. персонал (зона моей ответственности) готов работать днём и ночью, укомплектованы, морально устойчивы и профессиональны. Все спокойно работают и ждут прибытия наших сограждан. Которых мы все с вами обнимем (хотя бы виртуально) и примем такими, как они есть - с вирусом или без. Возвращайтесь, дорогие, у вас есть Родина и мы вас ждём.

Не волнуйтесь, не играйтесь в политику, не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие и здравый смысл, друзья. И помогайте нам своей поддержкой исправить те системные ошибки, которые были сделаны ранее. Ибо мы с вами в одной лодке.

И все будет хорошо.

Источник фб