Хамство, треш та образи - У що перетворився «Український формат» після уходу Голованова Вадим Трюхан

2020-02-20 11:34 1080

Був учора на політичному ток-шоу «Український формат». Такого треша навіть в часи, коли з російськими пропагандистами "рубався" на їхніх ефірах в Москві, не пригадую. Треба би цю програму перейменувати на «Антиукраунський формат» або краще «Російський наратив».

Давно руки чесались пройтися по цій темі. Хоча і вагався чи варто, бо ж доведеться зачепити цілий пласт тих, хто просуває антидержавні й антиукраїнські ідеї в Україні. І то в режимі нон-стоп. Але то таке. Як кажуть, іду на Ви!

Отже. Працює це так.

Перше. Спікерам проросійського (чи може точніше російського) політичного проекту «Опозиційна платформа «За життя» (ОПЗЖ) створюється «теплична ванна».

Що це таке? На практиці це виглядає таким чином: ведучі не перебивають виступаючого, щоб він не говорив, і не дають перебивати іншим гостям у студії. Крім того, за першою вимогою їм надається додатковий час на репліки, які перетворюються у виступи.

Друге. Друга частина присутніх у студії - це або ностальгуючі за часами СРСР або невдоволені діями української влади. Їхня роль - підспівувати спікерам від ОПЗЖ, глумитися над Українською Державою і розповідати як все погано в Україні.

Третє. Остання нечисельна група гостей - для видимості балансу і свободи слова. Як правило, це представники «Слуги народу», більшість зі слабкою підготовкою для участі у таких дискусіях, та/або експерти, які стоять на патріотичних чи принаймні збалансованих не проросійських позиціях.

Ведучі, зазвичай після перших двох-трьох сказаних речень, починають хамовито переривати виступаючого і збивати з думки. Гості з другої групи роблять те саме, намагаючись дискусію перевести в треш або на рівень особистих образ.

Четверте. Окрема місія у ведучих. Ознакою «високого класу» останнім часом стало вміння вести себе агресивно і тримати годинами мейнстрім і наративи, які раніше були звичними виключно на російських ток-шоу. При цьому відповідальність за те, яким чином це все впливає на мізки глядачів - нульова.

І останнє. Масовка. Тут абсолютно повна калька з російських політичних ток-шоу. Підбираються малозабезпечені, малоосвічені люди, які за невелику платню готові сидіти в студії годинами, аплодувати виключно по команді старшого і гудіти тоді, коли це потрібно ведучим. Водночас, через їхнє так зване «інтерактивне голосування» формується потрібна продюсерам програми картинка, яка переважно стосується недовіри до української влади, миру за будь-яку ціну, братських зв’язків з Росією, ностальгії за часами СРСР тощо.

Загалом таких політичних ток-шоу вже десятки на десятку каналів. Лиш в п’ятницю ввечері, у прайм-тайм після 21.00, нарахував 8 на найрейтинговіших каналах. Для порівняння, десь ще 2-3 роки тому їх не було взагалі. Не всі вони звичайно антиукраїнської спрямованості. Але більшість з них так точно.

Отака в нас кремлівська свобода слова і свобода ЗМІ. Прикриваючись цими святими цінностями, за які люди вмирали під час Революції Гідності і досі щотижня віддають свої життя на фронті, в Києві, та і не лише в Києві, створено цілу мережу антиукраїнських осередків, мета яких - формування такої громадської думки, за якому можна буде всіляким ОПЗЖ запросто знищити будь-які перспективи побудови європейської демократичної України і забезпечити повернення цілої країни в лоно Москви.

Не знаю що там як, а мене більше на цих антиукраїнських політичних ток-шоу не буде. Не хочу бути частиною цього вбивчого для моєї Батьківщини проекту.