Коронавирус дезавуировал гуманизм и активировал естественный отбор: нам с этим жить Янина Соколовская

2020-02-20 11:44 1728

Такое отношение к своим людям – это позор для страны и возвращение к реальности: нет никакой толерантности и политкорректности, когда угроза невидима и может коснуться собственной. То, как Украинцев собирали на "китайский "борт, то, как от него отсеивали тех, кто казался недостойным эвакуации, то, как его встречают с вилами во всех регионах Украины – свидетельство того, насколько украинцы манипулируемы и легки на подъем.

Пережившие опасность чернобыльской угрозы, мы воспринимаем любое невидимое как беду высокого уровня опасности, не разбираясь в деталях, забыв, что европеоиды практически не болеют новым вирусом.

Моральные аспекты при этом уходит в небытие. Мы начинаем жить по-честному, забыв от перегибах толерантности и гуманизма. И этот тренд сохранится даже тогда, когда о коронавирусе забудут.

Иными словами, вирус уйдёт, а избавление от теории гуманизма и толерантности настанет. Не будет больше преференций для людей с другим цветом кожи, разрезом глаз или ориентацией. А также – для тех, кто плохо видит, ходит, в общем – не может бороться за свой кусок мяса. Или в нашем варианте – за шмат сала с хлебом.

Борьба за выживание началась, в ней не место тем, кто не прошел бы естественный отбор, если бы не гуманистические и толерантные течения.

Коронавирус этот естественный отбор активировал, а гуманизм он – дезавуировал. Принимаем эту реальность или нет – она неизбежно наступит. Но есть ещё время, чтобы научиться в ней жить.