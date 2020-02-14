КАМНИ НОВЫХ САНЖАР: три проблемы украинского общества Янина Соколовская

2020-02-21 08:19 1296

Думаю о том, что произошло с людьми из Новых Санжар, от чего они начали бросаться камнями в автобус детьми, показывавших им сердечки и совершенно не зараженных коронавирусом, о чем многократно свидетельствовали украинские и не украинские медики. Думаю, тут сошлись три фактора:

1. Украинское село категорически не приемлет чужаков. Через неделю, когда эти люди перестанут быть чужаками, с ними будут пить вмёртвую и закармливать их всеми доступными продуктами, и никакой карантин и усилия властей в этом селянам не помешает. А пока люди чужаки, их будут бояться, проклинать, бросать в них камнями и, простите, дерьмом.

2. Абсолютная неинформированность людей про то, что такое Coronavirus и как он влияет на европеоидов, которые им практически не заражаются. Отсутствие коммуникации властей с людьми, отсутствие доверия в силу государства, в том числе и медицинскую и отсутствие понимания того, что государство может тебя защитить.

3. Работа среди селян провокаторов. Одни и те же лица, замеченные во время протестов в Киеве и в Новых Санжарах - неслучайное совпадение. И Зеленский не зря говорил об олигархах, раскачивающих наше легкое на подъем и подрыв общество, пользуясь темой короновируса. Но возможным это стало из-за наличия пунктов 1 и 2. С первым можно и нужно притерпеться. Со вторым можно и нужно работать.