Антикорупційна неспроможність - чому розсипаються гучні справи Игорь Попов

2020-02-25 07:40 1134

Вищий антикорупційний суд так і не дочекається обвинувального акту по резонансній «справі Гладковського».

Холодницький у своєму інтерв`ю розказав, що для оголошення підозри матеріалів було достатньо, проте після цього детективи не змогли знайти доказів, які би доводили вину Гладковського та дозволяли закінчити слідство.

За словами керівника САП, справу можна закривати. Та і правда, справа свою місію виконала - прес-конференції проведені, мітинги проти влади пройшли, вибори закінчилися. Для чистоти експеримента варто додати, що команда Порошенко віддала владу майже рік тому, і підозрювати минулу владу у впливі на слідство зараз мінімум нелогічно.

Можу ще процитувати вчорашній коментар Наталі Новак, яка кілька місяців подивилася зсередини на те, як працює «інфраструктура антикорупційних органів»:

«Жоден з новостворених антикорупційних органів поки що не довів свою спроможність і бажання подолати корупцію. Скоріше це було таке собі кришування і заробляння на корупції і корупціонерах та намагання прислужитися владі!»

Головні критерії оцінки ефективності антикорупційних органів - завершені розслідування, а не кількість підозр, прес-конференцій чи вплив на виборчі процеси. І або ці критерії будуть досягнуті під парламентським контролем, або буде запит на нову реформу антикорупціонерів.

Джерело фб