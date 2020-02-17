Чому боятися нового китайського коронавірусу не соромно Ирина Нижинская

2020-02-25 10:27 1782

Коронавірусу боюся.

Так. Боюся. Але так сталось, що треба їхать ...

Не можу читать брехливі пости, що вірусу вони не бояться. Бо всі бояться! Бо боятися - це нормальна реакція здорової людини. Це природній інстинкт самозахисту, самозбереження.

І це не паніка! Паніка тоді, коли приховують правду! Коли говорять, що ситуація під контролем, а навіть спеціалізовані відділення лікарень не мають засобів для діагностики вірусу!

Боялася і в 2007, коли їхала працювати в Ліберію...малярія, жовта лихоманка, сотні інших захворювань. Але правильний настрій і підготовка допомогли врятуватися навіть від звичайної простуди...

Мер нашого міста в Італії декілька разів на день інформує про ситуацію, нагадують номери телефонів гарячої лінії, просять людей, які відчувають перераховані симптоми не звертатися до пунктів швидкої допомоги, не йти в загальний госпіталь, а телефонувати за спеціальним номером і до вас виїде відповідна бригада...

Постачання в магазини й супермаркети продовжується в загальному режимі. Люди спокійно сприймають ситуацію...

Тому вважаю, що боятися коронавірусу - це не соромно, це чесно, це відповідально перед собою, своєю сім’єю, країною і людством!

Источник фб