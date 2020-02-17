Коронавірус: ТОП-9 Юрий Пархомчук

2020-03-02 08:05 2160

Кожен сам відслідковує новини щодо епідемії коронавірусу. Тому тільки мій власний ТОП-9

1. Міністерка Скалецька, яка спілкується із здоровими пацієнтами в Санжарах у скафандрі підвищеного рівня захисту. Тепер, надивившись цього чуда, панікери теж замість масок шукають в інтернеті костюми протичумні багаторазового використання.

2. Державу, де ми живемо і яку утримуємо податками, яскраво характеризують дописи типу таких в групі "Українці в Італії": «Я бы очень просил всех украинцев, если вы находитесь в Италии или где-то в другой стране Европы и у вас есть медицинская страховка, не возвращайтесь в Украину. Если есть такая возможность, потерпите, не паникуйте, потому что в Украине вас никто не защитит ни от паники, ни от вируса".

3. Кажуть, що епідемія йде на спад, але Китай тим часом просить у ЄС допомоги з костюмами біологічного захисту і за 6 днів збудував фабрику, яка виробляє 250 тис. масок в день.

4. Лише за один день 24 лютого в Київ прилетіло більше 600 людей на 4 літаках з охопленої коронавірусом Італії, і їх не перевіряли в аеропорту.

5. Влада бреше. Як про готовність до епідемії, так і про поточну ситуацію. Як у випадку із "Підозра на коронавірус у закарпатця не підтвердилася", тоді як на момент цієї заяви сім"я знаходилася в епідбоксі й аналізи ще не були навіть готові.

6. Шоу буде менше. На межі відміни Олімпіада в Японії, Євробачення та футбольне Євро-2020.

7. Ми панікуємо? Спитайте краще власника Amazon Безоса, який власним бізнес-джетом прилетів чомусь в Нову Зеландію. З якою його пов"язує тільки наявність власної бази-бункера у Веллінгтоні.

8. Ну і вишенька ТОПу – мужики, які попали в коронавірусний карантин у …борделі. «Ла сельва негре» у іспанській Валенсії. Всього там закрито 119 людей, з них 86 клієнти. Хотя… може вони там увесь час карантину в карти гратимуть. На роздягання.

PS. А якщо серйозно, то вітчизняна влада схоже налаштована на недопущення діагностування коронавірусу й маскування всіх випадків під наслідки грипу. Тому й тест-системи лежать в Києві й на місця їх не видають. Тобто якщо ви навіть захворієте на коронавірус, вам його не діагностують. І, скоріше за все, ви помрете «від грипу». Щоб не добивати вкрай рейтинг.

 

 

Джерело: ФБ

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