Очередной трофей COVID-19: Лувр закрывают на карантин Михаил Кальницкий

2020-03-05 07:28 1161

Очередной трофей COVID-19: как минимум в течение этой недели парижский Лувр будет закрыт на карантин.

Грустно об этом говорить. Но в то же время знаменитый музей при эпидемиях становится прямо-таки идеальным рассадником инфекций. Особенно один его зал.

В мои прежние посещения Лувра его главная знаменитость – мона Лиза дель Джокондо – принимала поклонников в обширном крыле Денон. Там экспонируются многие шедевры итальянского Ренессанса. "Джоконда" располагалась среди них в особом стеклянном футляре, к ней стремился самый обильный поток гостей, но просторное крыло до поры до времени справлялось с ним.

Однако к последнему моему приезду в Лувре провели перестановку. Видимо, волна желающих увидеть "Джоконду" вышла из привычных берегов. Поэтому шедевр Леонардо отселили в выделенное помещение этажом выше, известное как зал 801. Там собран исполинский цикл из 24 картин "Жизнь Марии Медичи", написанный Петером Паулем Рубенсом по заказу французской королевы.

Внутри Лувра к этому залу проложили особый, выгороженный маршрут, отмеченный репродукциями "Джоконды". Вдоль него приходится выстаивать особую очередь, уже после очереди в кассу музея. Когда же, наконец, попадаешь в зал 801, видишь, что все его пространство разгорожено барьерами, между которыми очередь чающих медленно продвигается зигзагом. У стены, на фоне пышных рубенсовских сисек и ягодиц, стоит параллелепипед с моной Лизой. Паломники проходят мимо нее, на ходу вперяя взгляды или наскоро делая перекошенные селфи под истошные вопли охранников: "Гоу! Гоу!!!"

Посетители выходят из этого зала со звоном в ушах, но с сознанием исполненного долга. Дальше все спокойно, местами даже уютно. Можно в свое удовольствие медитировать возле хрестоматийных работ Рембрандта, Вермеера, Хальса, Боттичелли, Рафаэля, Тициана, да того же Леонардо (в крыле Денон по-прежнему живут "Мадонна в скалах", "Прекрасная Ферроньера", "Богоматерь с Младенцем и святой Анной", "Иоанн Креститель"). Беспокойно разве что у Венеры Милосской, но никто там не подгоняет, не требует "гоу!"

Руководству Лувра, конечно, виднее, как распределять потоки посетителей. Но на фоне угрозы эпидемии то, что происходит в зале 801, не лезет ни в какие ворота. Впрочем, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мне приятно сознавать, что теперь Она отдохнет.

 

Источник: фб

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