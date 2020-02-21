Черкаси - найгірше, що бачила про Крим Карина Самохвалова

2020-03-06 21:00 891

Такої огиди в мене не викликав жоден фільм. Я сиділа у майже порожній залі і мовчки стискала кулаки від обурення, як той актор, що зіграв командира траулера.

А потім довго ревіла у вбиральні, і ховала свої очі від «охочих допомогти зарьованій дівчині»...бо я знаю іншу історію Черкас. Ту, де екіпаж не куйнею страждав, як у фільми, а тричі намагався прорватися з оточення. На борту була команда професійних підводників-мінерів і вони спускалися у крижану воду, шукаючи форватер! Та лише на цьому можна було створити унікальну стрічку. А нам підсунули підробку і хочуть, щоб українці пишалися своєю меншовартістю і героїзмом, через обставини.

Просто фу...і все це на замовлення Мінкульту. Покажіть мені ще одну таку країну, де за державні гроші знімають кино про героїв-дибілів. І справа не в матюках, насправді. Мова героїв, найменше, що мене тут зачепило. Найгірше - схвальні відгуки про такий невдалий фільм. Пишу чесно - не ходіть! Соромно перед хлопцями з Черкас.

Источник фб