Черкаси - найгірше, що бачила про Крим Карина Самохвалова

2020-03-06 21:00 891
 
Такої огиди в мене не викликав жоден фільм. Я сиділа у майже порожній залі і мовчки стискала кулаки від обурення, як той актор, що зіграв командира траулера. 
 
А потім довго ревіла у вбиральні, і ховала свої очі від «охочих допомогти зарьованій дівчині»...бо я знаю іншу історію Черкас. Ту, де екіпаж не куйнею страждав, як у фільми, а тричі намагався прорватися з оточення. На борту була команда професійних підводників-мінерів і вони спускалися у крижану воду, шукаючи форватер! Та лише на цьому можна було створити унікальну стрічку. А нам підсунули підробку і хочуть, щоб українці пишалися своєю меншовартістю і героїзмом, через обставини.
 
Просто фу...і все це на замовлення Мінкульту. Покажіть мені ще одну таку країну, де за державні гроші знімають кино про героїв-дибілів. І справа не в матюках, насправді. Мова героїв, найменше, що мене тут зачепило. Найгірше - схвальні відгуки про такий невдалий фільм. Пишу чесно - не ходіть! Соромно перед хлопцями з Черкас.
 
Источник фб

 

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