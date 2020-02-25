ВОСЬМАЯ МАРТА Янина Соколовская

2020-03-08 08:00 1674

 

Поймала на израильском ресурсе, далеком от коммунизма. Цитирую тут, ибо надоели истории о том, что праздновать 8 марта стали потому, что в этот день родилась Роза Люксембург (на самом деле родилась в марте, но 5). Вот что о "восьмом мартобря" сообщают израильские историки, преуспевшие гораздо лучше британских:

"Считается, что феминистки Клара Цеткин и Роза Люксембург, тесно связанные с Германией, эту дату выбирали, исходя из старинного немецкого предания. В эпоху Средневековья в Германии действовал, так называемый, «закон первой ночи», когда крепостные девушки, выходящие замуж, отдавали невинность не супругу, а хозяину. Легенда повествовала о том, как в одной из немецких деревень выдавали замуж 8 девушек. Семь из них безропотно отдались феодалу. Но ВОСЬМАЯ МАРТА его зарезала, сбежала с женихом и прожила счастливую жизнь в борьбе и трудах". Так и стала она первой первой борцицей за права женщин.

Собственно, суть этого праздника актуальна и сейчас. Если вы вдумаетесь в то, как устроена у нас система трудоустройства, особенно вовласти; если посмотрите на новые тренды рекламы; если изучите динамику работы международных организаций и форумов, то придете к выводу, что до сих пор невыяснено: человек ли женщина или нечто прямоходящее на каблуках.

Несмотря на все истории о гендерном равенстве, в большинстве случаев женщину рассматривают как:
слабого человека, глупого человека, несовсем человека, почти человека.

Чудеса языкознания дают нам для этого дополнительеые шансы. Мужчина - это чоловік, а женщина - жінка, и все. Да и мужской род единственное число остался базовым для всех документов. Вариант женского дается в скобках жалким (ая).
Не стану рассуждать о советскости даты - она появилась задолго до СССР, ее суть была правильной и под ней и сейчас подпишется каждая здравомыслящая(ий).

Не буду и о личностях Клары и Розы - они прожили непростую жизнь идеологической борьбы, нам не понять, не оценить, не влезть в их шагреневые шкуры. Может, у вас получится - у меня нет, тут я умываю руки и кладу ручку.
Но истрия Восьмой Марты мне симпатична, близка, символична. Эта история о человеке непокоренном, вырвавшемся на свободу. О человеке прямоходящем и вертящем земную ось.

В принципе, если вдуматься, именно женщины делают так, что Земля еще вертится.

Крутанём-ка ее еще разок!

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