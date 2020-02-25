Теории заговора: к чему приведёт короновирус и кому это выгодно Анатолий Амелин

2020-03-12 09:29 2268

Если исходить из тезиса «ищи кому выгодно», важно оценить к чему приведёт короновирус, спровоцированный им кризис и кто выиграет.

Итак:
1. Государства получат больше возможностей на ограничения для своих граждан в правах.
- Граждане сами это поддержат.
- Правительства получат больше возможностей для введения чрезвычайных положений с чрезвычайными полномочиями для себя.
- Вспомните к чему привела трагедия с башнями Близнецами. Полностью исчезла приватность. Спецслужбы получили неограниченный доступ ко всем электронным и не только коммуникациям.
- Массовый скрининг может привести к получению все большей информации о гражданах.
- Короновирус - не самая опасная болезнь. Но какой шум поднят. И его используют по максимуму, кому то это очень выгодно...
- К слову, СМИ не только в Украине принадлежат крупному бизнесу, это повсеместная история. Но именно роль СМИ в разгоне паники - ключевая. И это кому то выгодно;)

2. Изменится структура экономик государств.
- Корпорации все меньше будет использовать человеческий труд. Что можно автоматизировать - будет автоматизировано.
- Прибыль, роль корпораций в экономике и во влиянии на государственную политику вырастет.
- Станет нормой удаленная работа и проектный формат работы, а не фуллтайм. Это опять таки выгодно бизнесу.
- Вырастет доля услуг, особенно электронных.

3. Короновирус наиболее опасен для старшего поколения.
- как здесь не вспомнить о том, что старшее поколение является для экономики обременительным (особенно для управляющих пенсионными активами и для социальных государств, финансирующих пенсии)
- и как здесь не вспомнить про теорию заговора про «золотой миллиард»?
- здесь так же корпорации начинают задумываются про «утилизацию» излишней человеческой массы. Меньше социальная нагрузка - ниже налоги.
- наибольший риск здесь возможен для Китая и западной Европы, где высока доля старшего поколения. Но Китай уже остановил пандемию. Европу ждёт ещё неприятный период.
- страны экс СССр, обладающие большой территорией и ресурсами так же в высокой зоне риска. Который усиливается слабой медицинской системой и слабым государственным менеджментом.

4. Нефтяные войны изменят расстановку сил.
- спровоцированная Россией, поддержанная Саудовской Аравией нефтяная война ударят в первую очередь по США, где высока себестоимость сланцевой нефти и по странам, бюджеты которых критически зависят от цены на нефть (средняя Азия)
- как ни странно, США проиграют, проиграют и страны Ближнего Востока, которые окажутся опять под угрозой военных действий, как инструменте повышения нефтяных цен.
- выиграют крупные потребители вроде Китая и производители с низкой себестоимостью.

5. Кризис изменит баланс сил в Мире
- Авторитарные страны покажут более высокую эффективность.
- Китай усилится. Пока страны старого мира будут проходить пандемию и справляться с последствиями кризиса, Китай уже расправит плечи и перейдёт в наступление (скупка активов, кредитуя страны банкроты)
- Европа начнёт разваливаться. Точнее, продолжит.
- Блок НАТО ждёт трансформация, кризис ослабит его членов.

Если резюмировать.
- От текущих процессов выиграют авторитарные режимы
- Выиграют правящие элиты в демократических странах, влияние которых вырастет.
- Выиграют корпорации, делающие ставку на автоматизацию и вырастет их влияние на государства.
- Выиграют олигархи, подставляющие плечо правительству в тяжелой ситуации. Дивиденды не заставят себя ждать.
- Проиграет слабеющая Европа.
- Ослабит свои позиции и США
- Китай усилится.
- и это я ещё не упомянул про финансовые рынки, которые после коррекции восстановятся, но кто-то организованный может все скупить «на дне»

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