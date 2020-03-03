Коронавирус: почему нам приказано бояться ТОП-10 Янина Соколовская

2020-03-13 08:15 20763

Должна признаться: у себя дома алкогольную осаду я могу держать полгода, а закуски хватит месяцев на пять. Не потому, что коронавирус, а оттого что запасливость, голодомор в генах, советский дефицит в хромосомах.

Я не подвержена вирусной панической атаке. Я прекрасно понимаю, что граждане, пережившие Чернобыльскую радиацию, жесточайший финансовые кризисы 90-х, куриный, птичий и свиной грипп, ухитрившиеся выжить в условиях отечественной медицины, на Coronavirus плюют с высокой Лаврской колокольни.

Но наметанным глазом невозможно не заметить, как профессионально раздуваются истерика и паника вокруг нового вируса. Невозможно не отметить использование технологий, которые бьют по человеческой психике и повергают его в состояние ужаса на грани лёгкого помешательства. Навскидку назову 10 характерных пунктов:

1. Нагнетаемая угроза невидима. Это как радиация, но исходящая от людей. Это как классические рекламные "микробы под ободком унитаза " - никто их не видел, но, видимо, они особо опасны. Многократно страшнее тех, что "на ободке ".

Невидимость угрозы делает её тугим колпаком на голове каждого, поверившего в неё. Потому и не обращают люди внимание на количество заболевших по всему миру, а оно мизерно. Но зато видит цифры и графики, где вирус распространяется в геометрической прогрессии. Им безразлично, что в соотношении с населением Земли количество заболевших – даже не треть процента. Они чувствуют угрозу лично для себя. И кривая Coronavirus-ного графика – это змея, готовая укусить лично их.

2. Ощущение вселенской беды нагнетается в соцсетях. Это неправда, что вирус не передается через интернет. Вирус страха распространяется, и очень даже успешно. Все пострадавшие от вирусной панической атаки далеко от интернета не отходят и бесконечно мониторят, что нового написали о Coronavirus пресловутые "британские учёные" или сделанные под копирку итальянские – китайские – японские невероятно компетентные врачи. Что характерно, публикуют они один и тот же текст, переставляя абзацы. То есть под видом врачей некие "боты" наращивают посещаемость страниц и вашу личную панику.

3. Отдельным источником распространения вируса становится телевидение. Чем чаще там показывают заболевших и говорят "не переживайте", тем активнее мы паникуем. Чем больше государство говорит, что угроза невелика, оно – сильно и всем поможет, а медики всех спасут, тем больше мы хотим выкопать схрон, окоп, закрыться в квартире и понимаем, что жизнь становится страшнее с каждым днём.

То устрашающее, что под видом "информирования" показывает нам телевидение, невозможно "развидеть". Сцены из госпитальных палат, из реанимаций, кочующие с канала на канал, создают ощущение угрозы по типу чумы, которую вдруг решили показать по телевизору.

4. Мистические и контроверсийные сюжеты, явленные Coronavirus-ом, также размножают истерику и множат панику. Уже подсчитали, что последняя атака чумы на Европу было ровно 666 лет назад. Цифра непростая, с тяжким смыслом, с отсылом к Библии. "Не повод ли это призадуматься? А испугаться?",- намекают нам соцсети. Мифологизирована и сама причина появления вируса. Оружие ли это, случайно либо специально вырвавшееся за приделы лабораторий - многим не дает покоя этот вопрос.

5. Нам показывают портрет вируса – этакую бордовый молекулу с пупырышками, именно её мы, очевидно, обязаны бояться. При этом методы лечения вируса нам не озвучивают и не говорят ничего медицински существенного, ничего такого, что могло бы нас успокоить.

На данный момент понятно, что поначалу вирус поражал только азиатов, потом тех, у кого есть азиатские гены, потом болезнь взялась ща европеоидов, но только за стариков, затем пострадал мидл-эйдж, затем вирус добрался до подростков, теперь дошел и до детей. В Европе и в Китае действуют разные штаммы вируса. То есть либо он видоизменяется, либо разработан в разных лабораториях. Эти мысли нас пугают и не дают нам покоя по ночам.

6. Мы чувствуем обман в словах мировых лидеров. К примеру, Трамп закрывает границу для ЕС как инфицированного, но открывает её для Великобритании, где также много заболевших. Не потому ли, что именно в Великобритании находится лаборатория международного центра гриппа, относящегося к ВОЗ, где Coronavirus должны выявлять и думать, как с ним бороться? Эта конспирология также тревожит, потому что под этим углом зрение Coronavirus становится похожим на заговор против недругов Штатов.

7. Тех, кто не склонен к истерикам и паническим атакам, страшит мировой финансовый кризис, который неизбежно последует за коронавирусом. Разрыв экономических связей, которые он спровоцировал, положит не только китайскую экономику, но и европейские бизнесы – от мала до велика. Тут пострадает и Украина. И так шатко стоящая на экономических ногах, теперь она имеет все шансы рухнуть, потому что Coronavirus оказался тем самым классическим "чёрным лебедем ", которого правители не смогли просчитать и предвидеть.

8. Из угрозы, связанной с Coronavirus-ом, каждое правительство попытается выварить то, что ему выгодно. За вирусом последует падение эпохи надуманной политкорректности, толерантности, излишнего гуманизма. На смену придёт синофобия, ксенофобия и любой шовинизм. Государства попытаются вырастить в гражданах патернализм и уверенность в том, что только власти смогут их защитить. Законодательство многих стран предусматривает введение на период пандемии особого положения, предполагающего отмену выборов, запрет митингов и антиправительственных акций. О каких, скажите, забастовках, к примеру, во Франции может идти речь, если граждане самоизолированы по домам? о каких митингах и Майданах можно говорить, если собрания более 60 человек запрещены?

9. Без сомнения, система распространения паники, связанная с малоизвестной болезнью, войдёт в учебники политологии и социальной вирусологии. Этот кейс будут проходить в институтах так же, как сейчас изучают кейсы куриного и свиного гриппа в Украине. Помнится, тогда они помогли одному не самому успешному президенту и другой, не самой удачной главе правительства, сохранить власть. Сейчас же они позволят Украине распродать землю по опасному для неё закону. Гражданское общество так увлечено боязнью Coronavirus-а, что отвлечено от опасностей реальных.

10. К сожалению, останется неизвестным, сколько людей погибли от панической атаки вируса. Но, надеюсь, со временем будет объявлено, что Coronavirus оказался жесточайший инструментом, позволившим сохранить власть корпораций – финансовых, фармацевтических, политических.

У вируса может быть и позитивный побочный эффект: он может затормозить глобализацию и сохранить самобытность тех, стран, которые она ещё не поглотила. До этого позитивного эффекта обязательно надо дожить. Чего всем нам искренне желаю.

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