Очень много звонков. Один и тот же вопрос. Основное.
Вирус не летает, дистанция метр - полтора. Это тот случай, когда маска тормозит, но дистанция!!! Тогда капли слюны с вирусом оседают на поверхностях. На мягких (одежда) выживат не долго, на твердых дольше на много, мыть руки и не!!!! прикасаться без мытья к лицу. Мыть минимум двадцать сек каждую руку и помнить о подногтевом пространстве. Спировые растворы с 60 градусов для обработки рук и поверхностей или специальные дезсредства.
Дети болеют легко и почти незаметно, но приносят в дом инфекцию.
Возрастная группа после 60, еще и имеющая сопутствующие проблемы, особенно гипертония, диабет, наиболее уязвима.
Карантин наиболее радикальный и действенный способ остановить инфекционный процесс.
Любой инфекционный процесс состоит из трех звеньев. Первое звено - это источник инфекции, второе звено - это путь передачи, третье звено - это восприимчивое лицо. Карантин -это единственный способ разорвать эти звенья между собой и остановить эпидемию. Нет более эффективного способа.
Но... у нас карантин воспринимается как каникулы... повидаться с друзьями, сходить на каратэ, в кружки, в платный частный детский садик.
Беспрецендентные меры принимают все страны, вводят штрафные санкции за попытки выйти из дома, силовики контролируют улицы. Это не потому что все врачи и в руководстве глупые и насаждают. Это для Вас единственный способ или попытка не заболеть, или, заболев, иметь шанс получить адекватную помощь. Потому что в единицу времени нельзя помочь одновременно всем. Медперсонал тоже люди, они болеют, едят, имеют свои семьи и даже, как ни странно, тоже спят и нуждаются в отдыхе. Ваше пренебрежение правилами приведет к непомерной нагрузке на персонал, его потом вы же будете обвинять в некомпетентности и тд. В первую очередь уважайте себя и близких. Берегите себя, этим Вы защитите и себя и близких.
Здоровый образ жизни, здоровое питание, физнагрузки.
Никаких псевдоспособов намазаться, закапать, сьесть, подышать, выпить фуфломицин. Включить интеллект.
Вирусы мы лечить не умеем.
У многих нет очень простого понимания одной глобальной вещи. А именно и я акцентриую - нет препарата, который может сделать так, чтобы вирус не опустился (это касается любого вируса). Если в данном организме вирус собрался сделать пневмонию, то он ее сделает и прием антибиотика его не остановит.
Глобально практически ничего, кроме статистики, не меняется, при тактике лечения и поведения больного при обычном ОРВИ и коронавирусе. Поэтому тест важнее для гриппа (и тем не менее мы имеем много ложноотрицат тестов и считаем его диагнозом в первую очередь клиническим), потому что есть тамифлю. Врачебный контроль, еще раз врачебный контрль , если пневмония - антибиотик-госпитализация.
В больнице - поликлинике - ДИСТАНЦИЯ - мыть руки. На улице также можно заразиться, как и в магазине, и в транспорте, как и в поликлинике. ДИСТАНЦИЯ - не трогать лицо - мыть руки.
Во время эпидемий люди, а дети тоже люди, болеют обычными ОРИ, аппендицитом, энтеровирусами, ломают руки, ноги, с ними случаются инсульты и инфаркты, отиты и гаймориты, срываются беременности и женщины рожают.
Опыт прошлых лет говорит о следуюшем. Страх - не идут к врачу - удивлены, что скорую невозможно вызвать - опять не идут к врачу - совершают подвиг - идут к врачу и вместо бронхита приводят пневмонию, обезвоженных приносят на руках.
Поэтому включайте, пожалуйста, интеллект и уберите панику - везде Дистанция и мыть руки и не трогать лицо.
Желаю всем убрать панику, включить интеллект, вернуться в семью, остановить бег.
Иногда нужно время для осмысления, возможно многие семьи это обьединит и дети получат наконец-то родителей в доме.
Будьте здоровы.