Основное о коронавирусе от педиатра Анна Горбань

2020-03-15 09:24 1593

Очень много звонков. Один и тот же вопрос. Основное.

Вирус не летает, дистанция метр - полтора. Это тот случай, когда маска тормозит, но дистанция!!! Тогда капли слюны с вирусом оседают на поверхностях. На мягких (одежда) выживат не долго, на твердых дольше на много, мыть руки и не!!!! прикасаться без мытья к лицу. Мыть минимум двадцать сек каждую руку и помнить о подногтевом пространстве. Спировые растворы с 60 градусов для обработки рук и поверхностей или специальные дезсредства.

Дети болеют легко и почти незаметно, но приносят в дом инфекцию.

Возрастная группа после 60, еще и имеющая сопутствующие проблемы, особенно гипертония, диабет, наиболее уязвима.

Карантин наиболее радикальный и действенный способ остановить инфекционный процесс.

Любой инфекционный процесс состоит из трех звеньев. Первое звено - это источник инфекции, второе звено - это путь передачи, третье звено - это восприимчивое лицо. Карантин -это единственный способ разорвать эти звенья между собой и остановить эпидемию. Нет более эффективного способа.

Но... у нас карантин воспринимается как каникулы... повидаться с друзьями, сходить на каратэ, в кружки, в платный частный детский садик.

Беспрецендентные меры принимают все страны, вводят штрафные санкции за попытки выйти из дома, силовики контролируют улицы. Это не потому что все врачи и в руководстве глупые и насаждают. Это для Вас единственный способ или попытка не заболеть, или, заболев, иметь шанс получить адекватную помощь. Потому что в единицу времени нельзя помочь одновременно всем. Медперсонал тоже люди, они болеют, едят, имеют свои семьи и даже, как ни странно, тоже спят и нуждаются в отдыхе. Ваше пренебрежение правилами приведет к непомерной нагрузке на персонал, его потом вы же будете обвинять в некомпетентности и тд. В первую очередь уважайте себя и близких. Берегите себя, этим Вы защитите и себя и близких.

Здоровый образ жизни, здоровое питание, физнагрузки.

Никаких псевдоспособов намазаться, закапать, сьесть, подышать, выпить фуфломицин. Включить интеллект.

Вирусы мы лечить не умеем.

У многих нет очень простого понимания одной глобальной вещи. А именно и я акцентриую - нет препарата, который может сделать так, чтобы вирус не опустился (это касается любого вируса). Если в данном организме вирус собрался сделать пневмонию, то он ее сделает и прием антибиотика его не остановит.

Глобально практически ничего, кроме статистики, не меняется, при тактике лечения и поведения больного при обычном ОРВИ и коронавирусе. Поэтому тест важнее для гриппа (и тем не менее мы имеем много ложноотрицат тестов и считаем его диагнозом в первую очередь клиническим), потому что есть тамифлю. Врачебный контроль, еще раз врачебный контрль , если пневмония - антибиотик-госпитализация.

В больнице - поликлинике - ДИСТАНЦИЯ - мыть руки. На улице также можно заразиться, как и в магазине, и в транспорте, как и в поликлинике. ДИСТАНЦИЯ - не трогать лицо - мыть руки.

Во время эпидемий люди, а дети тоже люди, болеют обычными ОРИ, аппендицитом, энтеровирусами, ломают руки, ноги, с ними случаются инсульты и инфаркты, отиты и гаймориты, срываются беременности и женщины рожают.

Опыт прошлых лет говорит о следуюшем. Страх - не идут к врачу - удивлены, что скорую невозможно вызвать - опять не идут к врачу - совершают подвиг - идут к врачу и вместо бронхита приводят пневмонию, обезвоженных приносят на руках.

Поэтому включайте, пожалуйста, интеллект и уберите панику - везде Дистанция и мыть руки и не трогать лицо.

Желаю всем убрать панику, включить интеллект, вернуться в семью, остановить бег.

Иногда нужно время для осмысления, возможно многие семьи это обьединит и дети получат наконец-то родителей в доме.

Будьте здоровы.