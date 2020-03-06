КАРАНТИН И ДОЛГИЙ ЯЩИК Янина Соколовская

2020-03-17 15:25 3483

Что интересно в нынешнем карантине, так это то, что теперь время перестает быть ценностью. Те, кто раньше, как я, берег и считал каждую минуту, а то и секунду, теперь просто ждут, когда карантинное время закончится.

Собственно, сейчас оно тянется, как тянулось в детстве: кажется бесконечным и неторопливым. И экономить его – нет никакого смысла. И нет никакой возможности куда-то бежать – спешить – бежать.

Все что сейчас можно себе позволить – это неторопливо придумать себе нечто среднеинтересное, на что раньше даже глаз не поводил. Что-то вроде кулинарных рецептов, вышивания, искусства кройки и житья. Что-то типа того, чем занимались люди в неторопливое время 19-го века, когда переезды были долгими, общение - протяжным, кони неторопливыми.

Похоже, вирус, точнее придуманный под него карантин, отправляет нас лет на 200 назад. Так мы снова начнём писать бумажные письма, читать бумажные книги, разве что общаться первое время будем по электронке и соцсетям.

Но мы же знаем правила: те, кто не общается в реале, виртуально тоже скоро общение прекращают. Изумительное время, период окуклиться, подумать о смыслах. В ожидании воскресения, с тишиной, раздумьями о смыслах жизни как бытия.

В это дивное время можно совершить очень многое: наконец написать ту книжку, которую задумал лет 20 тому, но из-за спешки не начинал; пообщаться с детьми, которых вроде бы раньше видел, но разговаривать подолгу не было некогда; подправить те дела, которые откладывал в долгий ящик.

На самом деле, мы сейчас и находимся на самом дне это долгого ящика. Пора все там внутри перешерстить и найти самое лучшее. Время для лучшего все равно придёт – и скоро.

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