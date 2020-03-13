Життя після коронавірусу: Світ позбудеться рожевих окуліярів Георгій Учайкін

2020-03-19 09:10 1161

З"явився час трошки подумати над тим, що відбувається у світі та в Україні зокрема.

Не буду вас перевантажувати своїми думками, проте дозволю собі трошки пофантазувати.

1. Rain falls forever - Цей дощ надовго

Нічого не закінчиться за 2 тижні і навіть за два місяці. Все тільки розпочинається і не обмежується пандемією і карантином.

Набирайтеся терпіння, перебудовуйте себе і готуйтесь до будь-якого розвитку подій.

2. Світ зміниться докорінно.

Це те, що ви розумієте і без мене, сподіваюсь

Віруси, нафта, брекзіт...

Такі процеси не відбуваються випадково та ще й одночасно. Для того, щоб уникнути звинувачень у конспірології не буду продовжувати.

3. Світ стане значно технологічніше.

Все - від навчання до послуг і розваг по максимуму піде в онлайн. Вангую підсилення ролі криптовалют та їх широкий вжиток.

4. Забудьте про безвіз.

Кордони стануть чітко визначеними і будуть охоронятися.

Це не означає, що ми вже нікуди не потрапимо, але вже просто так машиною по Європі не поїздиш.

Шкода звісно, але селя ві, як кажуь китайці.

5. дИржава..

Державний апарат в Україні точно продемострує свою повну безпорадність. Повилазить весь той безлад, який старанно приховувався всі ці роки задля збагачення тих, хто "біля корита".

Не здивуюся повному розвалу цілих інституцій і навіть повного колапсу.

На тривалий час впадуть в кому цілі галузі.

Бізнесу, особливо малому та середньому буде дуже важко.

Знаю точно, що триматимуться медпрацівники (всупереч реальному стану речей), наші брати на фронті, ну і власники зброї на яких, цілком можливо, дуже скоро ляже обов"язок підтримувати порядок в своїх містах і селах.

Готуйтесь - ми впадемо нижче, ніж навіть можемо собі уявити, але це ціна, яку ми маємо заплатити за власну бездіяльність і власне майбутнє.

6. Шо буде

Україна зможе вижити лише на внутрішніх ресурсах і активах.

Головний актив - це люди, які зараз позбудуться рожевих окуліярів остаточно.

Земля, корисні копалини, транзитні можливсті тощо стануть "суб"єктом" розуміння, вибачте за таке незграбне словосполучення, мільйонів громадян.

Все матиме свою справжню ціну і відношення з боку громадян, бо інакше не виживемо.

Втікти не вдасться нікому, тож доведеться робити те, що зможемо і з тим, що маємо.

7. Політичний устрій

Не певен, що вистачає знань для цього пункту, але спробую.

Посада Президента буде чітко обмежена конкретним обсягом функцій. Таких повноважень більше не буде ніколи.

Парламент..... фух....

Він найближчим часом отрмає на горіхи так (!!!), що бажаючих туди потрапити стане набагато менше, а далі побачимо.

Конституція - стане ГОЛОВНИМ законом і документом в країні, врешті-решт.

Будуть внесені низка правок, зокрема про право на збройний захист себе, країни та від узурпації влади, але в цілому сильно не змінеться. Деякі статті будуть знати на пам"ять навіть першокласники.

Складний шлях попереду, дуже складний, але цікавий.

Тримайтесь, гуртуйтесь і підтримуйте один одного.

Разом переможемо!

PS Про абсолютно прогнозований та безальтернативний підйом національної ідентичності я навіть вам казати не буду - це апріорі.

Джерело: ФБ

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