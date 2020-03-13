Надзвичайний стан може призвести до узурпації влади Сергій Рахманін

2020-03-19 09:28 1107
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Спеціально для урядових винахідників.

1. Надзвичайний стан тому й називається надзвичайним, що його не можна вводити будь-кому, будь-коли й будь-як.

2. Доручати Мінюсту розширювати владні повноваження глави держави - це те саме, що доручати бухгалтерії ОТГ розробляти державний бюджет.

3. Перш ніж фантазувати на тему "перекидки" повноважень, нехай прем'єр відповість сам собі: чи волів би він, аби, приміром, його звільняв з посади Жмеринський міськрайонний суд за поданням головного санітарного лікаря?

4. Конституція містить ВИЧЕРПНИЙ перелік повноважень глави держави.

5. Порядок внесення змін до Конституції чітко зазначений в Основному Законі, Шмигаль серед суб'єктів внесення змін чомусь не зазначений.

6. Довільне передавання повноважень - це і називається узурпацією влади.

7. Узурпація - злочин.

8. Змушувати людей набиватися в маршрутки (перетворюючи їх на оселедців у бляшанці) під час пандеміїї коронавірусу й фактичної епідемії грипу - це теж злочин віднедавна, позаяк цього понеділка Рада проголосувала за покарання за порушення правил карантину.

9. Деякі виконавські рішення переконують, що Україна потребує не тільки апаратів штучної вентиляції легень, але й пристроїв штучної вентиляції мізків.

10. Всі, хто не зміг потрапити на роботу (повернутися додому з-за кордону, дочекатися швидкої тощо), ви готові надати цій виконавчій владі додаткові повноваження, котрі передбачені надзвичайним станом?

Джерело: ФБ

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