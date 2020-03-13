Після пандемії у світі постане єдина супердержава Вадим Трюхан

2020-03-19 11:10 783
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Здається мені, що по завершенню цієї пандемії, у світі залишиться, чи радше постане, єдина супердержава - Китай.

Всі решта країн, які тривалий час претендували на цю роль, включно зі США, будуть значно послабленими і навіть залежними від Пекіна.

Євросоюз постраждає найбільше, і навряд чи залишиться в тому вигляді, в якому він є зараз.

Відповідно, Україні слід вносити серйозні корективи до списку своїх зовнішньополітичних пріоритетів. І то робити це вже зараз, не чекаючи якось часу «Ч», бо слушний момент вже насправді настав.

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