Коронавирус: какие ограничения нужны в Украине для выживания Олег Устенко

2020-03-20 10:04 783
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Коронавирус: экономика Украины в состоянии войны (тезисы)

1. Основная ценность, которая у нас есть, и которая беспрекословно должна быть сохранена – это наши граждане. Нет никакой другой более важной задачи в период этой абсолютно реальной войны. Не мы ее начали, но нам в ней участвовать.

2. На войне как на войне. Экономическая политика страны вынуждено переходит к экономике военного типа. Все ресурсы бросаются на борьбу за здоровье населения. Здоровье и выживание – задача номер 1. Все остальное подтягивается под решение этой задачи.

3. Объективные ограничения для выживания – бюджетные, монетарные, временнЫе, ресурсные, политические.

Все «поклонники» свободного рынка с меньшей или большей ролью государства в нем – к которым я отношу и себя – должны понять, что:

4. Вся расходная часть государственного бюджета может и должна быть пересмотрена для того, чтобы максимально сосредоточить весь существующий финансовый ресурс на программах выживания.

5. Тендерные закупки жизненно важных товаров должны быть абсолютно упрощены. Время в данном случае – это даже не деньги. Это жизни людей.

6. Любой государственный чиновник, который сейчас будет играть «на свой карман», должен быть немедленно наказан.

7. Уменьшение части затрат госбюджета не относящихся к сохранению жизней – неизбежно. Ремонты, история, культура могут подождать.

8. Медики нуждаются в дополнительной мотивации. Их компенсация за доблестную службу нуждается в резком увеличении. Тоже относится и ко всем силовикам, которые участвуют в поддержании правопорядка в этих непростых условиях.

9. Бизнес на карантине находится в «подавленно-депрессивном» состоянии. Это неизбежно. Программы поддержки – налоговые каникулы, отсрочки по кредитам, реструктуризация долгов – необходимы и должны смягчить удар.

10. Мир уже пренебрегает многими договоренностями, касающимися международной торговли. Временный протекционизм необходим. Наши должны быть защищены сразу и сейчас. Страны уже активно выстраивают дополнительную защиту своих внутренних рынков.

11. Источник притока инвестиций «высыхает». Инвесторы уже «спрятались». Не только от нас. Они прячутся сами от себя. Длительность этих «пряток» не понятна. Внутренний инвестор тоже напуган, но он хотя бы прячется «под своей кроватью» в Украине. Те инвесторы, которые наполовину уже зашли к нам, а тем более зашли полностью, должны получить режим наибольшего благоприятствования. Важнейшая задача – успокоить их. Речь не о «финансовых спекулянтах», а о тех, кто «проходит по статье» прямые иностранные инвесторы.

12. «Владельцы капиталов» должны понять, что выведение сейчас от нас своих прибылей равноценно мародерству. Любовь чувство взаимное и оно не проходит с наступлением тяжелых времен. Экономическая литература «прописывает» целый набор «закрепляющих любовь» действий в период кризисов.

13. НБУ – абсолютно независимая институция, которая, как и любой центральный банк в мире сейчас, может идти на «дерзкие» и нестандартные шаги. Вряд ли НБУ станет исключением среди центральных банков, помогающих спасать свои страны, в том числе и снижением ставок.

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