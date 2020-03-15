Коронавирус: поведенческая экономика Олег Устенко

2020-03-22 09:45 1215
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1. В условиях острых вызов и повышенных рисков, экономическая система Украины находится в зоне управляемости. Задача всего населения не допустить дополнительного дисбаланса.

2. Введение чрезвычайной ситуации и возникающие при этом колоссальные затраты для бюджета – обоснованы. Задача – сохранить ЖИЗНИ людей. Гигантские экономические потери есть и будут, но они ничто по сравнению с ЖИЗНЯМИ граждан.

3. Большинство украинских налогоплательщиков соглашаются на экстраординарные шаги по переформатированию бюджетных расходов в соответствии с текущими вызовами. Идет резкое увеличение всех затрат, связанных с борьбой с эпидемией. Но согласны ли эти же налогоплательщики с тем, что данные затраты могут продолжать бесконтрольно увеличиваться только потому, что часть сограждан совершенно «наплевательски» относятся к новой нормальности?

4. Поведение отдельного гражданина сегодня – как никогда раннее – напрямую влияет на благополучие ВСЕХ. Как никогда раннее – здоровье отдельного гражданина – это благосостояние ВСЕХ. Как никогда раннее – риск, которому подвергает себя каждый не одевая средств индивидуальной защиты, создавая дополнительную концентрацию в местах объективного сосредоточения населения, или абсолютно игнорируя требуемые властями нормы поведения в новых условиях – является риском для всех граждан. И, в конечном итоге, трансформируется в «запускание руки в карман» ко всем гражданам. Одно дело случайность и совершенно иное - осознанное «разрушительное» поведение по отношению к себе. И, как следствие, ко всем остальным.

5. Бытовой патриотизм сегодня состоит в том, что оберегая свое здоровье - ты РЕАЛЬНО заботишься об Украине!

Источник фб

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