СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА Максим Яли

2020-03-23 08:28 1809

В случае реализации пессимистичесеих прогнозов, пандемия может растянуться аосаремени до полутора лет, как уже успел заявить президент США Дональд Трамп.

Такой длительный период домашнего заточения/самоизоляции людей по всему миру, если тренд введения жёстких мер карантина будет также быстро распространяться и продлеваться как и сам вирус, безусловно, будет иметь фундаментальные последствия для жизненного уклада человеческих обществ.

Сегодня мы становимся свидетелями искусственной АТОМИЗАЦИИ индивидуумов в обществах, в который распространение коронавируса перерастает в эпидемию. Некоторые государства, к которым относится и Украина, пытаются сыграть на опережение, также вводя жёсткие карантинные меры.

Истерия, нагнетаемая СМИ , пытающихся "хайпануть" по-максимуму и получить высокие рейтинги, максимально нагнетают ситуацию, тем самым способствуя наростанию страха и, как следствие, самоизоляции людей.

По мере распространения вируса и нагнетания обстановки в СМИ социальные связи будут неизменно ухудшаться и разрушаться. Ведь минимизация контактов является обязательным условием любого карантина. Как показал опыт Китая, для это могут применяться не только полиция, но и даже войска.

Параллельно будет происходить тотальное усиление контроля со стороны государства над обществом в целом и над каждым индивидом в отдельности, которое возрастет при помощи использования big data в разы. В Китае уже создали систему, распознающую лица даже в масках. Соответственно это будет использоваться государством как средство для противодействия протестам.

Угроза которых в случае реализации худших сценариев и увеличения смертности будет также возрастать. Голодные бунты в бедных странах, в случае одновременного подрыва экономики и неспособности справиться с последствиями эпидемии, как показывает пример Бергамо даже в благополучной Италии, будут практически неизбежны. Представьте, что было бы, если бы эпидемия коронавируса вспыхнула в Венесуэлле во время недавней попытки сместить Мадуро.

Как показывает опыт последних десятилетий предыдущих эпидемий (атипичная пневмония, свиной грипп, эббола), революций и переворотов , уровень паники при современном тотальном влиянии СМИ в обществах можно регулировать. Но каковы последствия его длительного использования для психического здоровья общества при максимально включённом "тумблере", по-прежнему остаётся неведомым.

Сегодня мы становимся свидетелями феномена/социального эксперимента когда одна новость, при чем негативная, становится главной в мировой повестке. Миллиарды людей по всему миру просыпаются и ложатся спать под сводки борьбы пандемией. Какой коммулятивный эффект это будет иметь, также неизвестно.

Особенно стоит отметить, что многократно усиливает эффект и то, что угроза невидима. На смену шуткам о том, как люди шарахаются от чихающих или кашляющих людей приходят реальные кадры того, как люди начинают бить друг друга... Не говоря уже о том, как люди даже в благополучных США или Европе дерутся ща туалетную бумагу.... А полки продуктовых магазинов сметаются с каждым днем все больше.

Можно предположить, что в обществах, где короноравирус стремительно распространяется, уровень подозрительности друг к другу будет расти обратно пропорционально количеству инфицированных и умерших граждан.

В тех обществах, где государственные институты слабы и неэффективны, уровень недоверия к ним тем более выше, что также способствует распространению паники и всеобщей нервозности в обществе.

Соответственно, такой глобальный вызов как пандемия коронавируса ускорит и усилит энтропию социальных изменений и флуктаций. Либо общества впадут в штопор архаики, с голодными бунтами, погромами и тотальном хаосе, либо они сумев самоороанизоваться перейдут на более высокий уровень развития. Однако в любом случае это приведёт к существенному ограничению социальных контактов в реальном времени, переходу в "виртуальный мир". И не только в сфере досуга, но и работы. Средний класс, который сейчас находится под наибольшей угрозой , как системообразующем элементе всех либеральных "welfare state" , будет вынужден либо перейти в онлайн режим (как, к примеру, доставка еды и товаров), либо найти новую нишу в сфере услуг и досуга, либо исчезнуть..

Госчиновники будут вынуждены научиться работать в режиме онлайн. Канцлер Германии Ангела Меркель уже приняла такое решение.

В целом же мрачнее будет становиться реальный мир с его проблемами и вызовами, тем сильнее будет соблазн у людей оставаться в виртуальном мире, где каждый может найти себе развлечение по вкусу.

В результате экономического кризиса , волна которого уже полным ходом разворачивается по всему миру, миллионы человек потеряют работу, не сумев адаптироваться к новым реалиям. Это уже будет касаться такьназываемых "синих воротничков".

Крупнейшие автомобильные заводы в США уже объявили о своём закрытии в связи с карантином. И когда он закончится, (если он затянется) вполне может оказаться, что место вчерашних работников уже заняли роботы. Так что соблазн для корпораций, на которых задействованы десятки тысяч людей и труд которых уже могут заменить роботы, сейчас будет крайне велик. И они будут выступать , возможно негласно, за усиление и продление карантина , даже идя на значительные убытки из-за простоя производства.

Такие люди будут пополнять ряды так называемого "бесполезного класса" - людей трудоспособного возраста не способных, либо не желающих найти постоянную работу. Выбор у них будет невелик: ассоциальное поведение в реале (алкоголизм, наркомания) , криминал, либо уход в виртуальный мир. Возможно некоторые наиболее богатые общества введут так называемый "обязательный доход"- прожиточный минимум для "бесполезных людей" не сумевших адаптироваться к новым реалиям посткоронавирусного мира.

Источник: ФБ

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