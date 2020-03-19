Пандемія коронавірусу шириться шляхом масової істерії Сергій Дацюк

2020-03-23 10:00 1431
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Власне, як і була підозра, пандемія шляхом масової істерії і фрагментації світу, це новий спосіб медіа-війни, під шумок якої будуть здійснені перерозподіли власності та влади у світі, а також спонтанно важкі для обивателів перетворення, на які б вони поза станом істерії не погодилися б.

Шукав потрібні дані і знайшов.

За 2019 рік в Італії померло 579 244 - це 1587 за добу.

За 82 доби 2020 року в Італії померло 130 224 - це 1588 за добу.

Саме за 22.03.2020 на 23:59:58 померло 1588. Тобто статистично в Італії епідемії поки що немає. Просто померлих від інших хвороб записують у померлі від коронавірусу (вчора італійці це визнали).

Просто якщо нам ці смерті показати в прямому ефірі, ми злякаємося.

Від хвороб органів дихання за січень 2020 року в Україні померло більше 1200 чоловік, підрахували в Держстаті.

В Україні в січні 2020 роки від грипу і пневмонії помер 621 чоловік. На першому місці серед причин смерті українців залишаються хвороби системи кровообігу. У січні вони забрали життя 36341 українця.

Ми ж знаємо всіх трьох померлих від коронавірусу в Україні. А не хочете взнати імена всіх, хто помер від хвороб систем кровообігу?

Смертність від коронавірусу у світі розподілена між Німеччиною (0,4%) та Італією (точно відомо, що штучно накручені 9%). Вірус є, пандемія є, статистично значимої епідемії, яка потребує такого рівня масової істерії, нема. Але правлячі класи світу обісралися. От Меркель теж накупила вина та туалетного паперу і пішла на карантин.

Поки що я ще можу про це говорити, бо скоро заперечення існування епідемії коронавірусу стане мислезлочином.

 

Джерело: ФБ

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