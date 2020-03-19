Коронавирус разделил мир по своему методу Александр Носов

2020-03-23 17:25 1242
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Світ розділився:

Більшість краін наполягають: "тести всім, по кілька разів! Карантин хворим"

до них відноситься Японія, Великобританія, Швеція, Корея.. Німеччина також приймає цю стратегію боротьби.

США, Австралія вже оголисили, що беруть саме цей метод.

ООН та ВОЗ закликає весь світ "Test, Test, Test". Цей метод вимагає 2 тести для "безсімптомних" і мінімум 3 для хворих.

Вони впевнені це краще і для людини і для економіки.

Інший лагерь:

"Карантин всім, тести тільки сімптомним хворим",

це Італія, Україна .. дешевше для бюджету зараз, але важко для економіки у майбутньому.
.....

В Україні, станом на суботу зроблено всього 500 тестів. визначено майже 50 хворих. Такий відсоток і в інших країнах, на 10 тестів 1 хворий.

В неділю завезли в Украину 250 тисяч тестів, це означає теоритично, що протягом двох тижнів, хворих може бути 25 тисяч.

Источник фб

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Максим Яли СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 2673
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