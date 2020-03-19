Карантин и глобальные последствия: что будет? Инна Поляк

2020-03-23 18:04 1647

Очень тревожные предчувствия у меня. И не из-за самого вируса и вероятности заболеть. Я и не такую болезнь поборола.

Намного больше меня волнует другое. Это последствия глобального карантина. Не секрет, что большинство наших соотечественников живут от зарплаты до зарплаты. Без какой-либо финансовой подушки, а некоторые еще и с долгами. И Украина, это к сожалению не Германия и не Франция, она не поддержит граждан финансово. Потому что в бюджете огромная дыра, способа латать которую наши власти так и не придумали. У некоторых уже через месяц, у других через пару закончатся средства на элементарную еду. И тут уже вопрос выживания станет намного более острым, нежели вероятность умереть от преславутого вируса. Что в таком таком случае будут делать эти люди?? Начнуться голодные бунты или же сперва будут грабить слабых?? Я не шучу, уже сейчас я вижу вспышки агрессии. В состоянии стресса и острой нужды человек возвращается к своему первобытному состоянию. И если по критериям этого вируса я в группу риска не попадаю, то в ситуации, которую я описала как возможную, очень даже. Потому я считаю, что украинцам нельзя не работать. Нельзя взять и закрыть все предприятия. Ибо тогда, число жертв будет намного больше. чем от вируса. И умирать будут далеко не старики. Я очень хочу, чтобы кто-то умный меня переубедил. Фактами.

Источник фб