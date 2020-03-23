Скажу сразу, я доктор. Но не инфекционист. И не вирусолог.
Но основные правила карантинных мероприятий и противодействия распространению особо опасных инфекций, помню еще со студенческой скамьи.
Может я и не скажу ничего нового, но учитывая количество машин и людей на улицах, наверное, стоит сказать.
Есть два крайних подхода во всей этой ситуации.
1. Все это ерунда, в Италии смертность не увеличилась по сравнению с предыдущим годом, и вообще это все происки мировой закулисы.
2. Мы все умрём. Паника, туалетная бумага, соль, спички...
Расскажу, как я это вижу.
Мы столкнулись с абсолютно новым возбудителем, которого ещё не знала мировая история. Скорее всего, он искусственного происхождения, утечка полуфабриката биологического оружия, ( но это мое личное субъективное мнение).
Вирус фантастически изменчив, постоянно появляются новые варианты вируса, и поэтому вакцину к нему будет создать настолько сложно, насколько сложно создать вакцину против СПИДа.
Проблема очень серьёзная. Достаточно посмотреть на комендантский час в Париже, чрезвычайное положение в Штатах и на вереницу гробов в Италии. Посмотреть на миллиардные убытки для мировой экономики. Так что это явно не ерунда.
С другой стороны, нельзя впадать в панику.
Коронавирус- это всего лишь маленькая частичка генетической информации, заключенная в белковую оболочку. Бороться и побеждать его можно!
Да, в отличие от других вирусов, он очень устойчив во внешней среде. На твёрдых поверхностях ( металл, пластик, купюры), он может сохраняться до нескольких суток.
Но эта зараза быстро разрушается под воздействием обычных дезинфицирующих средств. Поэтому элементарные правила личной гигиены ( мытье рук, их обработка антисептическими веществами, гигиена кашля), способны полностью его уничтожить.
Основные пути передачи- воздушно- капельный и контактный. Один инфицированный человек может заразить нескольких людей. Далее инфицирование идет в геометрической прогрессии.
А теперь немного эпидемиологии.
Что может остановить распространение вируса?
Только одно.
Прерывание эпидемиологической цепочки.
То есть максимальное ограничение контактов между людьми.
Если можете не ехать на работу- не едьте.
Если вынуждены ехать - максимально ограничте круг общения.
Часто мойте руки.
Одевайте маску в людных местах.
Ведь вы сами не знаете, инфицированы вы, или нет!
Одевайте перчатки, когда касаетесь любых предметов на улице, или когда прикасаететесь к деньгам.
По возможности пользуйтесь картой.
Помните одну простую вещь:
Если заболеем мы - то мы, скорее всего, выздоровеем.
Помните о родителях и бабушках.
У них шансов гораздо меньше.
Всем мира и здоровья.
Источник фб