Коронавирус COVID-19: как быть, что делать и что не стоит делать Дмитрий Козлов

2020-03-24 08:00 2754

Скажу сразу, я доктор. Но не инфекционист. И не вирусолог.

Но основные правила карантинных мероприятий и противодействия распространению особо опасных инфекций, помню еще со студенческой скамьи.

Может я и не скажу ничего нового, но учитывая количество машин и людей на улицах, наверное, стоит сказать.

Есть два крайних подхода во всей этой ситуации.

1. Все это ерунда, в Италии смертность не увеличилась по сравнению с предыдущим годом, и вообще это все происки мировой закулисы.

2. Мы все умрём. Паника, туалетная бумага, соль, спички...

Расскажу, как я это вижу.

Мы столкнулись с абсолютно новым возбудителем, которого ещё не знала мировая история. Скорее всего, он искусственного происхождения, утечка полуфабриката биологического оружия, ( но это мое личное субъективное мнение).

Вирус фантастически изменчив, постоянно появляются новые варианты вируса, и поэтому вакцину к нему будет создать настолько сложно, насколько сложно создать вакцину против СПИДа.

Проблема очень серьёзная. Достаточно посмотреть на комендантский час в Париже, чрезвычайное положение в Штатах и на вереницу гробов в Италии. Посмотреть на миллиардные убытки для мировой экономики. Так что это явно не ерунда.

С другой стороны, нельзя впадать в панику.

Коронавирус- это всего лишь маленькая частичка генетической информации, заключенная в белковую оболочку. Бороться и побеждать его можно!

Да, в отличие от других вирусов, он очень устойчив во внешней среде. На твёрдых поверхностях ( металл, пластик, купюры), он может сохраняться до нескольких суток.

Но эта зараза быстро разрушается под воздействием обычных дезинфицирующих средств. Поэтому элементарные правила личной гигиены ( мытье рук, их обработка антисептическими веществами, гигиена кашля), способны полностью его уничтожить.

Основные пути передачи- воздушно- капельный и контактный. Один инфицированный человек может заразить нескольких людей. Далее инфицирование идет в геометрической прогрессии.

А теперь немного эпидемиологии.

Что может остановить распространение вируса?

Только одно.

Прерывание эпидемиологической цепочки.

То есть максимальное ограничение контактов между людьми.

Если можете не ехать на работу- не едьте.

Если вынуждены ехать - максимально ограничте круг общения.

Часто мойте руки.

Одевайте маску в людных местах.

Ведь вы сами не знаете, инфицированы вы, или нет!

Одевайте перчатки, когда касаетесь любых предметов на улице, или когда прикасаететесь к деньгам.

По возможности пользуйтесь картой.

Помните одну простую вещь:

Если заболеем мы - то мы, скорее всего, выздоровеем.

Помните о родителях и бабушках.

У них шансов гораздо меньше.

Всем мира и здоровья.

Источник фб