Конча-Заспа обречена. Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинские Здравоохранение.
Звонят нынешние депутаты. Звонят бывшие министры. Звонят политики всех мастей и регалий. Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах.
Каждый день идут сообщения о ВИП заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов.
Кто-то говорит их десять.
Кто-то говорит, что двадцать.
В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.
И Александровская Больница - это лучшее, что у них есть. Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии - это равносильно концу.
Вы чего думаете они не спешат в стационар и просят из оставить дома в изоляции?! Знают ведь, что там в стационарах инфекционных - лютый треш.
Они строили Украину для нас - а придётся пожить в ней чуток самим.
Наступило время когда все те кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану.
В Вену на консультацию к врачу не улетишь.
В реанимации в Мюнхене чартер не пустят.
А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП короновирусных нет.
Вот же ж беда какая.
Им в этом говне здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может и умирать.
А умирать ведь не хочется.
Сбылась мечта миллионов украинцев.
Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья.
И главное.
Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан.
Они так уже обосрались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово. Где ж вы раньше были?
Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены.
Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов.
Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.
Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда - только в обычную государственную инфекционную.
Их самый страшный сон вдруг стал явью - их нигде больше не ждут и нигде не примут.
С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.
Welcome to Ukraine
Источник фб