Украинская "элита" обречена Алексей Давиденко

2020-03-24 08:40 28458
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Конча-Заспа обречена. Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинские Здравоохранение.

Звонят нынешние депутаты. Звонят бывшие министры. Звонят политики всех мастей и регалий. Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах.

Каждый день идут сообщения о ВИП заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов.

Кто-то говорит их десять.

Кто-то говорит, что двадцать.

В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.

И Александровская Больница - это лучшее, что у них есть. Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии - это равносильно концу.

Вы чего думаете они не спешат в стационар и просят из оставить дома в изоляции?! Знают ведь, что там в стационарах инфекционных - лютый треш.

Они строили Украину для нас - а придётся пожить в ней чуток самим.

Наступило время когда все те кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану.

В Вену на консультацию к врачу не улетишь.

В реанимации в Мюнхене чартер не пустят.

А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП короновирусных нет.

Вот же ж беда какая.

Им в этом говне здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может и умирать.

А умирать ведь не хочется.

Сбылась мечта миллионов украинцев.

Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья.

И главное.

Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан.

Они так уже обосрались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово. Где ж вы раньше были?

Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены.

Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов.

Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.

Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда - только в обычную государственную инфекционную.

Их самый страшный сон вдруг стал явью - их нигде больше не ждут и нигде не примут.

С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.

Welcome to Ukraine

 

Источник фб

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