Почему в Швеции не закрыли на карантин школы, сады и магазины Анна Топилина

2020-03-24 08:57 2997

Швеция продолжает стоять на своём - работают школы, сады и магазины. Работает вообще все, что не может работать из дома. Наш премьер, Стефан Льовен, обратился вчера к народу с речью, как всегда состоящей из примерно ничего осмысленного - все как обычно - «положение критическое», «все может измениться в любой момент», «черт его знает, что будет», «но пока так», «крепитесь, мужайтесь», «делаем шо можем». Что ж, Стефан никогда не был силён в риторике.

При этом в обществе все громче звучит такое настроение: «коронавирус - это конечно страшно, но безработица и экономический кризис унесёт куда больше жизней и здоровья, если мы сейчас же не прекратим всю эту канитель». «Откройте назад Швецию!» - именно таков заголовок самой читаемой статьи на сегодня (Dagens Industri). Там вкратце объясняются различия шведского пути борьбы с коронавирусом и пути всех остальных европейских стран - и звучит призыв защитить группу риска (точнее воззвать к ответственности пожилых, чтобы они самоизолировались во благо общества), но выпустить всех остальных молодых-здоровых работать и зарабатывать, а также потреблять, пока не поздно и пока экономика с политикой не схлопнулась вконец. Потому что если схлопнется экономика - система здравоохранения схлопнется тоже, и тогда мы поимеем не просто кризис, а катастрофу. И смертей, и правда, будет куда больше.

Это, на мой взгляд, очень даже трезвый подход. Ну и ещё интересно то, что здесь у пожилых не забирают их полноправность и индивидуальную ответственность, не патернализируют и не приравнивают их к неразумным детям. Да и вообще людей как-то за разумных существ считают. Это меня прямо очень, очень радует.

Ну и статистика, надо сказать, на шведской стороне - у нас до сих пор нет ни тысяч заболевших, ни переполненных реанимаций, ни сотен смертей. Люди болеют, госпитали готовятся к возможному кризису, некоторые умирают, но пока это все и правда ничем не хуже обычного сезонного гриппа (конкретно здесь, конкретно у нас). Будем смотреть, конечно, что будет дальше.

Но надо конечно понимать, что Швеция - специфическая страна, где у большинства - отличные гигиенические привычки, где контакт между поколениями минимален (бабушки-дедушки не живут с детьми, и не сидят с внуками), где чисто культурно люди не особо стремятся приближаться друг к другу, обниматься, целоваться и вылазить на голову. Плюс плотность населения маленькая, здоровье по популяции крепкое, а сама популяция - послушная и дисциплинированная. Не факт, что шведский опыт применим на другой почве.