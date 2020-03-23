Почему в Швеции не закрыли на карантин школы, сады и магазины Анна Топилина

2020-03-24 08:57 2997
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Швеция продолжает стоять на своём - работают школы, сады и магазины. Работает вообще все, что не может работать из дома. Наш премьер, Стефан Льовен, обратился вчера к народу с речью, как всегда состоящей из примерно ничего осмысленного - все как обычно - «положение критическое», «все может измениться в любой момент», «черт его знает, что будет», «но пока так», «крепитесь, мужайтесь», «делаем шо можем». Что ж, Стефан никогда не был силён в риторике.

При этом в обществе все громче звучит такое настроение: «коронавирус - это конечно страшно, но безработица и экономический кризис унесёт куда больше жизней и здоровья, если мы сейчас же не прекратим всю эту канитель». «Откройте назад Швецию!» - именно таков заголовок самой читаемой статьи на сегодня (Dagens Industri). Там вкратце объясняются различия шведского пути борьбы с коронавирусом и пути всех остальных европейских стран - и звучит призыв защитить группу риска (точнее воззвать к ответственности пожилых, чтобы они самоизолировались во благо общества), но выпустить всех остальных молодых-здоровых работать и зарабатывать, а также потреблять, пока не поздно и пока экономика с политикой не схлопнулась вконец. Потому что если схлопнется экономика - система здравоохранения схлопнется тоже, и тогда мы поимеем не просто кризис, а катастрофу. И смертей, и правда, будет куда больше.

Это, на мой взгляд, очень даже трезвый подход. Ну и ещё интересно то, что здесь у пожилых не забирают их полноправность и индивидуальную ответственность, не патернализируют и не приравнивают их к неразумным детям. Да и вообще людей как-то за разумных существ считают. Это меня прямо очень, очень радует.

Ну и статистика, надо сказать, на шведской стороне - у нас до сих пор нет ни тысяч заболевших, ни переполненных реанимаций, ни сотен смертей. Люди болеют, госпитали готовятся к возможному кризису, некоторые умирают, но пока это все и правда ничем не хуже обычного сезонного гриппа (конкретно здесь, конкретно у нас). Будем смотреть, конечно, что будет дальше.

Но надо конечно понимать, что Швеция - специфическая страна, где у большинства - отличные гигиенические привычки, где контакт между поколениями минимален (бабушки-дедушки не живут с детьми, и не сидят с внуками), где чисто культурно люди не особо стремятся приближаться друг к другу, обниматься, целоваться и вылазить на голову. Плюс плотность населения маленькая, здоровье по популяции крепкое, а сама популяция - послушная и дисциплинированная. Не факт, что шведский опыт применим на другой почве.

Еще блоги

Анна Топилина Почему в Швеции не закрыли на карантин школы, сады и магазины 2020-03-24 08:57 2997
Алексей Давиденко Украинская "элита" обречена 2020-03-24 08:40 28188
Дмитрий Козлов Коронавирус COVID-19: как быть, что делать и что не стоит делать 2020-03-24 08:00 2781
Инна Поляк Карантин и глобальные последствия: что будет? 2020-03-23 18:04 4131
Александр Носов Коронавирус разделил мир по своему методу 2020-03-23 17:25 3645
Вадим Трюхан Коронавірус - це шанс для Донбасу 2020-03-23 14:21 6804
Сергій Дацюк Пандемія коронавірусу шириться шляхом масової істерії 2020-03-23 10:00 4509
Максим Яли СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 2020-03-23 08:28 4644
Все блоги

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Блоги

Анна Топилина Почему в Швеции не закрыли на карантин школы, сады и магазины 2997
Алексей Давиденко Украинская "элита" обречена 28188
Дмитрий Козлов Коронавирус COVID-19: как быть, что делать и что не стоит делать 2781
Инна Поляк Карантин и глобальные последствия: что будет? 4131
Александр Носов Коронавирус разделил мир по своему методу 3645
Вадим Трюхан Коронавірус - це шанс для Донбасу 6804
Сергій Дацюк Пандемія коронавірусу шириться шляхом масової істерії 4509
Максим Яли СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 4644
Все блоги

Лента

14:42 Кличко назвал фактические потери Киева от коронавируса - точная сумма
14:14 Британия ввела строгий карантин: выходить из дома можно только раз в день
13:40 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание - могут объявить режим ЧП
13:15 У Зеленского проговорились, что карантин в Украине продлится до мая
12:39 Covid-19 в ЕС: Ледовый дворец в столице Испании переделали в морг
12:14 Исследования ученых показало: все что мы знаем о COVID-19 и делаем - ошибка
11:42 Доллар и евро опять начали быстро дорожать - что будет с курсом валют
11:26 Скандал в Eurolab Пальчевского: Клиника может лишиться лицензии за сокрытие 4 случаев заражения COVID-19
11:16 У Зеленского пояснили, что режим ЧП приведет к полному краху экономики
10:43 В Кабмине заявили, что ВНО для школьников из-за карантина отменять не станут