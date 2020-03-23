Режим ЧС стал экспресс-тестом для нового премьера Янина Соколовская

2020-03-26 11:12 1215
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Заседание правительства показало в хорошем свете нового премьера Дениса Шмыгаля. Чётко раздавались задачи, чётко выслушивались ответы, само заседание и трансляция – не пиар, а нормальная работа. Честно говоря, я соскучилась за такими зрелищами.

Что же имеем по итогу:￼

Продление режима чрезвычайной ситуации и карантина на 30 дней – разумная альтернатива чрезвычайному положению, введение которого продавливали некоторые министры.

При этом решение ￼продолжить карантин поддержали все министры, то есть премьер взял их под контроль.

Премьер предложил ввести уголовную ответственность до трёх лет тюрьмы для тех, кто попытается продавать товары медицинского назначения за границу. Это логично и необходимо.

Правительство намерено снизить стоимость коммуналки для граждан и тем смикшировать негативный эффект карантина.

Премьер намерен создать стабилизационный фонда для преодоления последствий пандемии. Это необходимо, чтобы поднять экономику, пораженную коронавирусом.

Теперь слово за парламентом￼. Надеюсь, он сможет показать себя с хорошей стороны – для этого всего лишь надо последовать примеру правительства￼.

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