Поезд из РФ и колонна номер шесть Янина Соколовская

2020-03-29 13:02 57780

Встретила на вокзале поезд с украинцами, вернувшимися из РФ. Это был последний поезд, который пришел в страну до окончания карантина – решением президента границы Украины теперь закрыты даже для украинцев. Я не буду обсуждать неконституционность этого решения, я сейчас о другом.

Честно говоря, это была встреча со слезами на глазах. Ещё и потому, что встречали не крепких мужиков – заробитчан, а стариков, подростков и детей, которые поехали к родственникам в РФ и попали в катавасию, связанную с карантином.

Заробитчане, надо сказать, в поезде замечены не были, они, видимо, остались в России - допустим, что это их выбор.

Люди, встречающие поезд, опасались, что придут мифические "украинские националисты", которые будут кричать приебывшим "чемодан, вокзал, Россия ". Но ни одного из них на перроне не было. Напротив, прибывшим скандировали: "Вітаємо вдома" - то самое украинское приветствие, которое мы привыкли слышать, возвращаясь домой. После него, произнесённого пограничниками, действительно понимаешь, что ты – дома.

Но все же был и некто, решивший поразжигать. Как вы догадались, им оказался шустряк-блогер, пристававший к плачущим женщинам, которые высматривали в окнах поезда своих детей, и рассказывавший им, какие они недоукраинки, а их родные - недоукраинцы. Таким образом он вёл стрим на канал, который считает демократическим.

Что удивительно - человек ушел с перрона с отроду помятым, но вполне целым лицом. Встречавшие, придавленные тяжестью карантина и тем, что из поезда часами не выпускают их родных, реагировали вяло, отмахиваясь, примерно как от комара. Занудного, но не причиняющего вреда посути.

И в этом большая ошибка. Такие прости-Господи-рупоры- нации наносят вреда больше, чем вся внешняя антиукраинская пропаганда. Точнее, это и есть антиукраинская пропаганда, несущаяся с украинского берега. Это хуже пятой колонны, которая живёт в Украине и откровенно её ненавидит - она проявлена и ей можно и нужно противодействовать.

Это колонна номер шесть (не путать с палатой), которая живёт в Украине, уверена, что любит её, считает, что действует ей во благо, но по сути разрушает её изнутри. Потому что любая попытка разделить украинцев на правильных и неправильных, нужных и ненужных – это путь к развалу страны, это литры слов на пропагандистскую мельницу наших прямых противников.

Что нам делать шестой колонной – это вопрос, который придётся решать в ближайшее время – ради сохранения целостности страны, ради сбережения менталитета её граждан. Решать его придётся не столько властям, сколько обществу, которое должно сделать выбор, каким оно хочет быть: европейским, демократическим, ценностным или пещерно ненавидящим всех и вся внутри себя

Впрочем, в здравости украинского общества я уверена. И успокаивает то, что представители шестой колонны – в меньшинстве. А надежду вселяет то, что Украина, пережившая Голодоморы, войны, Чернобыль и снова терпящая войну, обладает необыкновенный выживаемостью и волей к победам. В процессе их достижения она переваривает и, мягко говоря, выплевывает, тех, кто мешает ей счастливо жить: и тех кто внутри, и тех, кто снаружи.