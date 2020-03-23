Президент и чёрный лебедь: кто решится на расследование? Янина Соколовская

2020-03-30 10:32 2376

Сегодня масса интернет-ресурсов, включая такие "крупняки", как Украинская правда, опубликовала скандальную историю, которая вызывает как минимум изумление. Она затрагивает братьев Ермаков. Началась она с того, что депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака Дениса, разговаривает о трудоустройстве неких граждан на должности во власти.

Скандал из-за этого видео разгорается с такой скоростью, что никакими оправданиями его не унять. То есть спустя 300 с небольшим дней правления президент Владимир Зеленский может получить свой вариант «Свинарчук-гейта".

Ситуация ухудшается тем, что новые люди Зеленского приходили ко власти как "другие" и "некоррумпированные". Именно поэтому за Зе проголосовали 73 % населения, именно поэтому его партия взяла большинство на парламентских выборах.

В этой ситуации простые оправдания, что брат за брата не отвечает или что на видео некто неизвестный, будут выглядеть слишком слабо.

Ситуация усугубляется тем, что человек, похожий на Дениса Ермака, не имеет ни государственной должности, ни компетенции. Значит, "решать вопросы" он собирается посредством своего родственника. При этом многие сайты обнародуют различные суммы, кто-то озвучивает даже 45 млн., намекая на высокую коррупционную составляющую. Припоминают Андрею Ермаку и членство в Наблюдательном совете «Укроборонпрома», что, конечно, проводит параллель со Свинарчуками. А это уже – прямой подкоп под президентскую власть.

Что в этой ситуации может сделать президент Зеленский, чтобы выйти из скандала незапятнанным? Что должно сделать его ближайшее окружения?

Необходимо срочно провести беспристрастное, полное и гласное расследование. Президент должен его инициировать и всячески ему содействовать. Попавшего в скандал высокопоставленного чиновника ему придётся на время отстранить от выполнения обязанностей. Иначе общество поставят объективность расследования вот вопрос.

Подозреваю, что без таких действий Зеленскому не удастся сохранить свое реноме ни дома, ни за приделами Украины. Надо отметить, что это второй "чёрный лебедь", приплывший к его берегам. Первым оказался Coronavirus. Но и нынешний скандал не менее токсичен для нынешней правящей вертикали.

Зеленскому придётся действовать, и чем быстрее он проявит свою волю, тем целее останется его рейтинг и уровень доверия к нему.