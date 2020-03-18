В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ Янина Соколовская

2020-04-01 10:00 513

Вот и 1 апреля, день основания моей самой любимой газеты Коза, Независимость,￼￼￼ Комсомольское знамя. Газеты идеального журналистского коллектива, который мне почти удалось воссоздать￼ в Известиях в Украине и к полному воссозданию которого я продолжаю идти, потому что такая идиллия позволяет создать лучшую газету всех наших времён.

Коза, к сожалению, не пережила бурное время девяностых. Не пережила финансово, не пережила из-за интриг окружения тогдашнего президента Украины. Но тем не менее￼ в каждого из нас￼￼￼, тут работавших, Коза заложила магнит, который каждый год 1 апреля в 18:00 стягивает всех нас в одно и тоже место, заставляет нас пить и ее славить, обмениваться старыми вырезками и новыми свеженапечатанными талантливейшими книжками.

Так было каждый год, и мы уже было начали обсуждать, что когда-то в это место придёт один человек, последний выживший, и выпьет за всех, кого с ним нет.

Коррективы внёс нынешний високосный год. Впервые мы соберёмся не на ступеньках того самого места, а виртуально, в соцсетях.￼￼￼ Впервые будем обниматься не лично и чокаются лишь экранами гаджетов. Мне грустно от этого, но это неизбежный подвид нынешней безвыходи. Лучше так, чем никак – говорят мои одногазетчики, люди, с которыми никогда не хочется расставаться￼.

Мне безумно грустно от того, что сегодня не удастся их обнять. Политическая болезнь коронавируса и не менее политизированный карантин отняли у нас нашу светлую возможность, люди стали бояться друг к другу приблизиться, невидимая болезнь асоциальности ударила и по нашей газетной строке.

И всё же, как принято заканчивать приличные тексты, я верю, что будет время жить и шить сарафаны и лёгкие платья из ситца. Мы все выживем, соскучимся и увидимся￼￼ ровно через год, 1 апреля, в 18:00, В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ. И снова об этом напишем – как мы дышим, так напишем, не стараясь угодить. ￼