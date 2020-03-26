Паника-убийца: голод вместо лекарства Семен Новопрудский

2020-04-02 11:11 1215

Я не считаю СOVID-19 надуманной опасностью. Это самый страшный вызов человечеству за последние десятилетия. Я понимаю мотивы сторонников тотальной самоизоляции и жестких карантинов. Но все, что мы знаем про этот вирус и вирусы вообще на данный момент, доказывает: жесткий тотальный карантин в борьбе с пандемией ничем не лучше точечного для групп риска. Карантины по всему миру придется отменять независимо от реального хода пандемии в ближайшие несколько недель. Идущее на наших глазах всемирное убийство экономики не спасает людей от вируса. Зато, если вовремя не остановиться, приведет к сотням миллионам жертв от голода и других болезней.

Если не остановить карантинное безумие в ближайшие несколько недель, люди начнут прекращать его сами: просто потому, что смерть от голода ничем не лучше смерти от вируса. Только таких смертей может быть на порядки больше.

У сторонников тотального карантина и адептов секты всеобщей обязательной «удаленки» с закрытием всего и вся, кроме продуктовых магазинов и аптек, два основных довода. Первый — жесткий карантин затормозит скорость распространения пандемии и позволит национальным системам здравоохранения лучше подготовиться к наплыву тяжелых больных. Чтобы «не было, как в Италии». Второй — Китай ввел драконовский карантин и победил вирус. Чтобы «было, как в Китае».

При реальном трезвом рассмотрении ситуации оба эти довода не выдерживают критики.

Нет никаких оснований уверенно утверждать, что Китай победил пандемию. В частности, 23 марта в Китае за сутки было зафиксировано вдвое больше новых случаев заражения, чем 22-го. Один из ведущих специалистов по коронавирусам в мире Ральф Бэйрик на днях в подкасте This Week in Virology со ссылкой на своих китайских коллег сообщил, что Китай просто прекратил тестирование и реагирует только на клинические признаки болезни. Даже если предположить, что китайские вирусологи нагло соврали американским, очевидно, что как минимум в Южной Корее (23 марта там впервые было меньше новых случаев, чем в Китае) и Японии, где таких жестких карантинов не было, принудительно на удаленку никого не отправляли, справились с пандемией (опять же, если справились — уверенно говорить об этом рано) точно не хуже.

Показательно, что в Китае удивительным образом начали выходить из тотального карантина ровно тогда, когда вышли официальные данные по экономическим показателям страны за февраль. К февралю 2019 года промышленное производство упало на 13,5%, а розничный товарооборот — на 20,5%. Такое падение может происходить только в разгар разрушительной войны в стране, которая эту войну проигрывает. Это даже не падение, а катастрофический обвал. Американские инвестиционные банки прогнозируют обвал на 20-30% главной экономики мира — американской. Из-за варварских методов борьбы с коронавирусом мы можем получить больший ущерб, чем нанесла Вторая мировая война. И уморить голодом больше людей, чем погибли на этой самой кровавой войне в истории человечества. И намного больше, чем убьет сам этот коронавирус.

С большой долей вероятности, китайские власти просто осознали, что когда сотни миллионов умрут от голода на карантине, никакой вирус уже никто и не вспомнит. А на одних штрафах за нарушение карантина (тоже всеобщее поветрие) экономику не поднимешь. Отчаянная толпа голодных людей сильнее любой армии и партии.

Второй довод сторонников жесткого карантина — что это поможет затормозить скорость пандемии до подхода вакцины, чтобы всем тяжелым больным хватило мест в больницах и дополнительных оборудованных помещениях, а также аппаратов ИВЛ — еще более смехотворен. Лечить вирус мы не умеем и в ближайшие недели не научимся. Более того, вирусов, как пишут специалисты, по всей видимости не один, а два и на них может быть разная реакция организма. Вакцину самые оптимистические прогнозы обещают через 9-11 месяцев. Эксперты ВОЗ — не раньше, чем через год. Притом, что пока ни от одного из коронавирусов, которых нам известно четыре десятка, человечество вакцину не создало.

Как вы себе представляете 9-11 месяцев на всемирном карантине, когда нигде не работает ничего, кроме продуктовых магазинов и аптек? Кто привезет вам еду? Кто вас будет лечить? Откуда у вас появятся деньги на еду через 9-11 месяцев этого тотального карантина?

В России, например, нет никаких сбережений более чем у половины населения. Миллионам людей на долгом карантине платить никакие деньги не будет никто — потому что эти люди перестанут эти деньги зарабатывать. И бесплатной едой вас никто не обеспечит, можете не сомневаться.

К тому же даже при самом всеобъемлющем карантине все равно всех не изолируешь. Кому-то надо снабжать едой и лекарствами живущих на удаленке. Отлавливать нарушителей карантина. Лечить заболевших. Или вы думаете, что другие болезни, в том числе куда более страшные и уносящие гораздо больше жизней, дружно прекратятся, дожидаясь вакцины от китайского вируса?

Свои доводы сторонники жесткого карантина морально мотивируют гуманистическими соображениями: разве вам тяжело две-три недельки посидеть дома, чтобы не умереть самим и спасти своих стариков? Конечно, две-три недели — не тяжело. Конечно, мы не хотим умирать. Конечно, мы еще меньше хотим смерти своим старикам, детям, да и вообще незнакомым людям любого другого возраста. Конечно, безмерно жалко каждого умершего от коронавируса.

Но как вы определите, когда уже можно отменять карантин и почему именно через две-три недели? Где гарантии, что после постепенного открытия закрытых границ не начнется вторая волна пандемии? У «испанки» 1918-1919 годов, с которой так модно сравнивать этот вирус, было две больших волны, причем вторая страшнее первой.

Совершенно непонятно, на чем основана уверенность сторонников тотальной удаленки, что в изоляции они точно не заразятся. Даже глава Всемирной организации здравоохранения 25 марта наконец признал недостаточность (он побоялся сказать «бесполезность», хотя оно так и есть) изоляции для борьбы с пандемией. Исходя из наших нынешних знаний о вирусе, у значительной части — возможно, даже у большинства его носителей — болезнь проходит бессимптомно. 7,7 миллиарда тестов всем жителям планеты Земля не сделать никак. Не говоря уже о том, что если сегодня вы получили отрицательный результат тестирования, это не значит, что вирус не появится у вас через день, неделю или месяц. Поэтому каждый человек потенциально может являться ходячей вирусной бомбой. И даже не подозревать об этом. Любой карантин без тотального тестирования не может остановить пандемию, ибо вы все равно не будете представлять ее реальных масштабов в вашей местности, а тотальное тестирование невозможно физически.

Где гарантия, что вирус не доставит вам прямо на дом курьер по доставке еды, которую вы так предусмотрительно заказали в интернете?

Вы можете заразиться, даже просто высунувшись подышать воздухом из окна, живя на низких этажах, ведь вирус, как нам говорят вирусологи, держится молодцом в воздухе 2-3 часа? Или выйдя из своей изоляции за продуктами в любом месте на улице, в том числе на пути к машине — она же не припаркована прямо у входа в квартиру.

В места скопления людей лучше действительно не ходить, руки с мылом мыть. Добровольная удаленка с разрешения работодателя при сохранении зарплаты — на здоровье. В дальние путешествия какое-то время (кстати, какое?) не ездить, не плавать и не летать. Но в остальном надо жить и работать совершенно обычно.

Нельзя победить болезнь, от которой нет лекарства и даже нет абсолютно понятных и однозначных представлений, как она передается, тупо сидя дома неизвестно сколько времени. Нельзя радикально «затормозить» эпидемию «до появления вакцины», если вакцина появится в лучшем случае через 10-11 месяцев, а не через 4-6 недель, чего точно не случится. Ее скорее затормозит та самая «иммунизация стада» при определенной массе зараженных. Более того, чем быстрее будет расти количество зараженных, тем быстрее будет слабеть вирус. И никак иначе.

Если пандемия окажется сезонной и исчезнет летом, она и пойдет на спад сама. И это единственный реальный способ ее «победить» до появления вакцины.

Если зараженных в реальности существенно больше (что, скорее всего, правда и в чем безусловно убеждены сторонники тотальных карантинов), значит, смертность от этого вируса существенно меньше тех цифр, которые нам сообщают.

Кстати, что мы видим по официальной статистике пандемии?

Знаете, какая самая зараженная страна мира прямо сейчас? Не прекрасная Италия, которую мы все так искренне и дружно оплакиваем, а крошечное государство Сан Марино, до которого, кажется, никому нет дела. Знаете, какой мировой рекорд по заражениям? Около 5600 человек на миллион.

В США, нынешнем мировом лидере по количеству зараженных, этот показатель пока в районе 250 человек на миллион. В Испании — чуть больше 1200. В Китае, который дал старт пандемии и долго лидировал по общему количеству зараженных — 56 человек на миллион.

В Италии этот показатель на 26 марта составлял 1332 человека на миллион. При этом в самой Италии,(которая вышла на первое место по числу жертв пандемии и 27 марта, как и США, опередит Китай по общему числу выявленных зараженных) глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, каждые сутки объявляющий новые цифры зараженных и умерших, специально публично поясняет: речь идет о смертях людей с коронавирусом, а не ОТ него. Но люди, кажется, утратили способность понимать разницу. Италия — абсолютный мировой лидер по смертности от вируса. Знаете, сколько она составляет? 135 человек на миллион по состоянию на полночь 27 марта. Самая высокая удельная смертность тоже в Сан Марино — 619 человек в пересчет на миллион популяции. Почти в четыре раза выше, чем в Италии.

Причем сами вирусологи говорят: при вскрытии умершего невозможно доказать, что он умер именно от этого вируса. В такой ситуации пандемия закончится примерно тогда, когда ее провозгласят закончившейся — разумеется на фоне повсеместного замедления количества и процента новых случаев и новых смертей.

Более того, уже есть важный показатель, свидетельствующий об ослаблении смертельного эффекта пандемии. Среди тех случаев болезни, которые уже завершились каким-то исходом, смертельных примерно 16%. А среди новых кейсов, которых уже почти в три раза больше, чем завершенных, количество серьезных и критических случаев в последние полторы недели не превышает 5%, в чем можно убедиться на странице мировой статистики по коронавирусу.

То есть за почти четыре месяца вирус стал потенциально менее опасным более чем в три раза.

Сейчас от вируса (или с вирусом от чего-то другого, ведь, как мы уже понимаем, статистику смертности разные страны ведут по-разному) за все время пандемии во всем мире пока умерли порядка 25 тысяч человек. При этом «в обычной жизни» в мире каждый день умирают 150 тысяч человек. Более того, сейчас, когда количество подтвержденных случаев болезни по всему миру перевалило за 500 тысяч, нас это беспокоит гораздо больше, чем когда таких случаев станет (если станет), например, 500 миллионов. Потом мы просто перестанем их считать, если пандемия не затихнет сама.

Даже самые мрачные прогнозисты утверждают, что от пандемии за год или два по всему миру могут скончаться десятки миллионов человек. Но это не точно, потому что никто доподлинно не знает, как, когда и чем закончится эта эпидемия. Спору нет, это ужасно. Ужасная каждая человеческая смерть.

Но проблема голода — а тотальные карантины с закрытием национальных экономик по всему миру, если они продлятся дольше 4-8 недель, приведут к полному разорению огромного количества людей — все равно ужаснее.

Согласно самым свежим пока данным ООН, опубликованным 15 июля 2019 года, количество людей, которым угрожает голод, в 2018 году составляло 821 млн человек. Если сложить вместе страдающих от недоедания и тех, на чью долю остается пища запредельно низкого качества, то к зоне риска, по оценкам ООН, можно отнести 2 млрд. человек. И это происходило в момент, когда мировая экономика росла почти на 4% в год, а сейчас из-за экономического самоубийства человечества, которое мы коллективно совершаем в эти дни и недели, рецессия практически неизбежна и голодной смертью могут умереть сотни миллионов человек. Никакой вирус таких результатов не добьется. Только мы своими причудливыми способами борьбы с ним. Мы вынуждены выбирать между плохим и худшим. Увы. Этот вирус вообще неизбежно придется оценивать не применительно к отдельной человеческой жизни, а применительно ко всей человеческой популяции.

Тотальный карантин и закрытие всего и вся больше чем на три-четыре недели — полнейшее безумие со всех точек зрения, включая гуманитарную и гуманистическую. Достаточно изолировать уже заболевших, членов их семей, прилетевших из других стран в последние две недели, и стариков, обеспечивая их всем необходимым.

Запрещать общественный транспорт и внутренние перевозки — тоже полнейшее безумие. В мире полно случаев заражения, когда зараженный ниоткуда не приезжал и ни с кем из зараженных не контактировал или, точнее, нет подтверждения таких контактов. Ровно так заразился, например, американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Он «просто решил провериться», не имея никаких симптомов и контактов с людьми, у которых нашли коронавирус. Он явно не ездил на пригородных автобусах и в метро.

Что градус идиотизма в человечестве высок и сильно нарастает, можно было предположить хотя бы по тому, что мы наблюдали в международной политике в последние годы. Но то, как мир скатился в коллективное помешательство, по сути провалился на шесть веков назад, в эпоху стихийной беспомощной борьбы с чумой (тогда тоже вводили совершенно бесполезные карантины), за считанные недели, показывает, что мы можем заморить себя голодом и уничтожить практически в считанные месяцы без всякого ядерного оружия. Достаточно одного китайца или, как теперь выяснилось, китаянки, съевшей летучую мышь.

Тотальная изоляция всего и вся помогает от этого вируса примерно так же, как колокольный звон, специальная молитва и крестный ход. Просто «выиграть время» решительно невозможно — за полгода или 10 месяцев жизни без экономики вакцинировать будет некого и некому. «Иммунизация стада» пригасит вирус быстрее тотальных карантинов. Они не тормозят, а продлевают пандемию в ее сильной стадии.

Никакая изоляция не гарантирует никому, что он не заразится и не заразит других. Никакая точка выхода из жесткого карантина не гарантирует ни одной стране, что пандемия прошла окончательно и не вернется. Не надо превращать коронавирус в оружие массового уничтожения человечества, многократно умножая его и без того заметный смертельный эффект собственной вселенской глупостью.

Источник фб