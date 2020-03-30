Карантин и промежуточные итоги Роман Сулима

2020-04-04 10:01 486

Прошло 3 апреля - ориентировочная дата первой версии окончания карантина. На подъезде к ней сроки смещались аж дважды. И все, как и ожидалось, пришло к ужесточению мер аккурат накануне прихода настоящей весны.

Какие промежуточные итоги и выводы можно сделать? Вот моя десятка.

1. Согласно оф. статистике, вирус с начала года подцепило более 1 000 000 людей в мире и более 1000 людей в Украине.

2. Цифры непрерывно растут везде, кроме Китая и его ближайших соседей. Вместо этого в тех краях растут цифры загрязнения воздуха, то есть все приходит в ту норму, как и было.

3. Почти невозможно определить точное число заболевших - оно безусловно занижено. Совершенно невозможно определить число погибших именно от этого вируса - оно определенно завышено. Итого, по математике имеем приблизительно реальные цифры смертей. Это приблизительно 0,001% населения планеты.

4. В Штатах, несмотря на жесткий карантин, вирус бушует особо рьяно. В Италии показатель суточной смертности пошел на спад. В Швеции, где так и не объявили карантин и люди продолжают хоть с поправками, но работать, за неделю цифры заболевших выросли всего на 2,5 тысячи на 10 миллионов населения.

5. Беларусь - вроде как единственная страна, где вирус вирусом, а чемпионат по футболу - по расписанию. Офигительно крутой маркетинговый ход, я считаю. Как бы не добраться до просмотра и этой дури на полном безрыбье.

6. Цифры числа смертей в сильно южных странах в процентном отношении значительно ниже, чем в Европе. Что с учетом того, что уровень медицины в Тайланде или Иране заметно ниже Бельгии и Испании может сказать о том, что этому штамму действительно сложнее жить при высокой температуре воздуха. Ждем тепла.

7. Судя по цифрам в Украине несмотря на катастрофически низкий порог эмпатии у большинства активного населения страны, напрашивается вывод, что вирус с ходом времени мутирует и приспосабливается к жизни внутри того организма, в который попал. То есть заинтересован прожить в нем как можно дольше. Поэтому процент летальных случаев будет снижаться.

8. Фантастически улетные цифры числа заболевших по возрастам. По официальной статистике Украины наиболее высокий процент заболевших у нас - внимание! - люди от 30 до 40 лет. А бабули с дедулями - на 3 или даже 4 месте в процентном отношении. Это говорит о том, что они более чем бывалые и обізнані в вирусологии люди и, кроме того, привыкли в случае чего сидеть по домам, в отличие от немок, итальянок и прости господи испанок.

9. Одной из самых исцеляющих от возможного заболевания средств является бытующая в кругах людей пенсионного возраста тема, что день лечения от этого недуга обходится в 10 тысяч гривен, которые конечно же нужно покрывать самостоятельно из сбережений на похороны. Да что там пенсионеры, все молодые-здоровые тоже помнят, где живут и кем руководятся, поэтому лишний слой защиты идет в базовой прошивке.

10. Помимо заметно более низких цифр Украины по сравнению с ЕС и достаточно низкого на сейчас комплексного числа Х, лежащего в основе крутизны экспоненты, стоит снова сказать об особенностях иммунитета хомо постсоветикус да и даже самом ДНК болезней нашего региона. Возможно именно эта особенность ровно столетие назад не позволила испанке унести с собой более 2% жизней жителей Киева. В то время как в крупных европейских городах эта цифра достигала 25%.

Все это конечно же ни в коем случае не должно давать повода для предварительного расслабона, но и, с другой стороны, сходить с ума на истерике - тоже совершенно не тот случай. Материя мира слишком сложна, чтобы оставаться лежать в одной плоскости. Мутирует вирус - мутирует отношение людей к нему. Те, кто на истерике обрубил все активности - уже потерял уйму всего. Потому что многие вполне легко перенеслись в онлайн. Мне и моей контент-студии, например, только за пару последних ней поступило четыре крутых предложения. От которых было бы глупо отказываться.

А в целом все что происходит вокруг лично мне напоминает новую версию католицизма Средних веков с мотивацией страхом и давлением социума. Кто не верит в нашего Бога - тот попадет в ад. Замените Бога на вирус, а ад - на больничную койку в коридоре стремной больницы, и получим сегодняшнюю картину, при которой мы по триста раз в день моем руки, смывая подчистую даже все полезное и прячемся от весеннего ультрафиолета, который убивает вирусы.

Но - надо так надо, верно? Коллективный разум все еще важнее коллективного иммунитета. Так что давайте смотреть вместе, что будет еще через неделю. Даст Бог, может и срок скостят.

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Источник фб