Децибелы тишины Ксения Панкратова

2020-04-04 10:36 1377
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Мы все закрыты дома с детьми на карантине. И я то тут, то там слышу "это сложно сидеть с ребенком дома" ... Скажу вам то, как у меня ) если бы ну просто нереальное количество номеров по математике, рефераты, поделки, упражнения (в очень сжатые сроки), английский, итальянский, разговорный клуб у младшей дочки, то я просто самая счастливая!! (Спасибо большое, что есть онлайн тренировки! Правда! Она хоть "разгибается") Уроки с сыном целиком на мне. Сегодня была химия и он теперь круто может разлечить ковалентную и йонную связь! Офигенно!! Я горжусь им!! И я вам скажу вот что! Это невероятно любимое мною время! Я много общаюсь с детьми) мы в 23 садимся отдохнуть и я читаю им в слух "140 децибелов тишины", а потом обсуждаем до часу ночи или, как сегодня, вспоминаем кто, где и при каких обстоятельствах получил свой шрамик на лбу или коленке... А потом сын обнимает меня и делится своими воспоминаниями. Это невероятно! И бесконечно ценно... Не могу найти тут скуку, как бы не старалась. Мне ОЧЕНЬ с ними ХОРОШО!!!

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Янина Соколовская ПОВЕСТЬ БЕЗВРЕМЕННЫХ ЛЕТ - ОБНОВЛЯЕТСЯ 21276
Ксения Панкратова Децибелы тишины 1377
Роман Сулима Карантин и промежуточные итоги 1485
Семен Новопрудский Паника-убийца: голод вместо лекарства 8235
Олег Устенко Коронавирус: поведенческая экономика 17496
Янина Соколовская В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ 8262
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