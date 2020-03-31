Что поделать с карантином? Янина Соколовская

2020-04-04 17:55 621

Что лучше - болезненный конец или карантин без видимого окончания? Это главный вопрос, который звучит сейчас в соцсетях и не только. Он - в каждой публикации, разнятся только его формулировки.

Правительство отвечает на это усилением карантинного режима, мотивируя решение увеличением в стране количества заболевших. Учитывая то наследство, которое оставили Кабинету Шмыгаля предшественники, учитывая состояние медицины, недошедшей до второго этапа реформы, усиление карантина называется вынужденной, но необходимой мерой.

Что это нам дает?

Жесткие меры должны быстрее вывести Украину из коронавирусного кризиса и дать шанс быстрее восстановить экономику.

У нас есть возможность не повторить ошибки других стран, которые, пройдя через большее количество жертв, пришли к выводу, что для противостояния распространению коронавируса карантин - эффективная мера. Решение правительства Шмыгаля об ужесточении карантина позволит Украине избежать затяжных мероприятий и стагнации. Это очень важно для экономики, которая пока не имеет большого запаса прочности.

Уже на начало мая правительство планирует рестарт экономики. Это дает надежду бизнесу от мала до велика. И это похоже на свет в конце тоннеля.

Правительство Шмыгаля не допустило полного закрытия границ для украинцев. Сейчас 21 пункт пропуска на украинской границе остается открытыми для украинских граждан, которые хотят вернуться домой, когда им будет удобно.

Но решением премьера обезопасят здоровье всех украинцев - и тех, кто возвращается, и тех, кто уже дома.

Приезжающие будут проходить обсервацию, потому что расписки о самоизоляции дома не работают.



Не исключено, что правильность этих действий правительства Шмыгаля станет понятной, когда мы выйдем с карантина и войдем в прежний жизненный темпоритм. Что в этой ситуации радует, так это отсутствие истеричности и наличие плановости, технократичности в действиях премьера. Так победим!